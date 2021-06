Cornel Dinu, la un pas să își pună capăt zilelor? Dezvăluiri cutremurătoare: „Am avut momente...”

Cornel Dinu, la „40 de întrebări cu Denise Rifai” [Sursa foto: Captură KANAL D] 09:08, iun 30, 2021 Autor: Clara Ionescu

Cornel Dinu a venit în platul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a răspuns întrebărilor de foc adresate de jurnalistă. Fostul antrenor de fotbal a făcut dezvăluiri despre momente fericite din viața lui, cât și momente dificile. Întrebat dacă a vrut vreodată să își pună capăt zilelor, fostul sportiv a oferit un răspuns afirmativ, însă aceste gânduri sinucigașe și de slăbiciune erau imediat acaparate de aspectele frumoase ale vieții.

„Nu am incercat, dar gandul mi-a trecut prin minte. Dar l-am compensat cu gandul ca nu aveam dreptul sa fac asa ceva. Am avut momente de deprimare teribila. Sunt momente in care nu mai sunt cum eram si atunci slabiciunea, durerea umana, iti duce gandul spre un final pe care mi l-as dori, cu multa sinceritate spun, cat mai tarziu, pentru ca am aceasta familie extraordinara, fiul, nora si nepoata”, a declarat Cornel Dinu, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cornel Dinu și Denise Rifai [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cornel Dinu, dezvăluiri despre Corneluș, fiul adoptat

Cornel Dinu și soția lui, Silvia Dinu, au un băiat înfiat, pe nume Corneluș. În cadrul emisiunii de la Kanal D, fostul antrenor de fotbal a povestit momentul în care și-a cunoscut fiul pentru prima dată.

„A fost o decizie a mea si a sotiei. Soarta nu este mereu darnica cu toata lumea. Intre noi mai erau si scantei, fa legatura intre un leu și un berbec. Interesant e ca ne-am dorit un copil, iar sotia mea raspundea si de spitalul Gr Alexandrescu, era sefa serviciului juridic la Filantropia si raspundea si de celebrul camin de la Arcul de Triumf. Mi-a zis de multe ori sa avem si noi un copil si in 90, inainte de accidentul din Italia, am ajuns acasa si am vazut un copil micut. Avea 2 ani, il luase. Mi-a spus ca luni trebuia sa il ducem inapoi, era perioada cand multi parinti si dadeau copiii spre adoptie. I-am spus ca daca l-am luat, nu il mai ducem inapoi”, a declarat Cornel Dinu, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.