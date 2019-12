Normal, cum Cornel Palade nu a avut de ales, a acceptat ”însărcinarea” primită de acasă cu zâmbetul pe buze și a dat o fugă la hypermarket cu listuța în mână.

Acolo, echipat „de scandal”, cu o geacă neagră și o șapcă de camuflaj, Cornel Palade s-a achitat de însărcinarea primită cât a putut el de eficient, grăbindu-se spre casele de marcat. Și, după ce a pus cele cumpărate și scanate de casieră în cărucior – atenție, cam multă cafea, nu e de joacă – a scos un ditamai teancul de bancnote din buzunar și a plătit toate cele.

Apoi, după ce a așezat restul cumpărăturilor cu mare grijă în cărucior, Cornel Palade, mai sobru ca niciodată, s-a opintit în cărucior și, fără să se uite prin jur, a mers direct spre mașină, grăbit probabil să ajungă acasă, să îi ducă soției sale cele trebuincioase pentru a termina pregătirile de Crăciun. Și, după cumpărăturile pe care le-a făcut Cornel Palade, soția comicului s-a apucat de pregătit o groază de prăjituri cu fructe, de dietă...

Cornel Palade, probleme cu fiica rebelă

Cornel Palade a povestit cât de greu i-a fost atunci când Ada a fugit de acasă. Dacă acum actorul are o relație perfectă cu fiica lui, în urmă cu ceva ani ea a plecat fără să mai dea niciun semn. Atunci, artistul și soția lui au căutat-o peste tot și chiar se gândeau să sune la Poliție. Cornel Palade se pregătea de spectacol, iar când a tras cortina a văzut-o pe Ada în primul rând. „Odată am căutat-o de am înnebunit. Am zis: Nevastă, dacă n-o găsim, să sunăm la Poliție! Aveam spectacol la „Tănase” (n.n. Teatrul de revistă “Constantin Tănase”) în ziua aia, s-a deschis cortina, a început prologul, am intrat eu și Romică (n.n. Romică Țociu) la deschidere și, când mă uit, pe cine văd în primul rând? Pe fiică-mea. Când am văzut-o, am uitat textul…” a spus Cornel Palade pentru Libertatea.