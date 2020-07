In articol:

Cornelia Catanga este cu siguranță una dintre cele mai îndrăgite prezențe muzicale din România. În data de 14 iulie s-a împlinit un an de când interpreta a fost la un pas de moarte. Cornelia a trecut prin momente cumplite în urmă cu an, după ce a suferit un infarct. Artista a luptat până la final și a demonstrat că nu este doar o voce puternică, ci că este și o femeie puternică!

Cornelia Catanga, momente cumplite

La un an de la incidentul neplăcut prin care artista a trecut, Catanga le mulțumește cadrelor medicale care au pus-o pe picioare, dar și lui Dumnezeu, care este alături de ea în fiecare zi. În plus, interpreta susține că a respectat tot ce i-au spus medicii, și-a luat medicamentele conform celor spuse de aceștia, a ascultat de toate sfaturile primite și chiar a ținut diete.

”Pe 14 iulie s-a împlinit un an de când era să mor! M-a iubit Dumnezeu şi mă iubeşte în continuare, şi pe mine, şi pe familia mea, şi pentru asta îi mulţumesc! Am respectat regulile, am ţinut dietă, am luat medicamentele la prânz, câte 14 pastile zilnic, timp de un an, în prezent mai iau doar trei. Inima mea e acum ca şi când nu aş fi avut montat un stent”, a spus Cornelia Catanga pentru click.ro.

Interpreta, urmărită de ghinion

Cornelia Catanga a avut parte de mai multe probleme în ultima perioadă și chiar credea că este urmărită de ghinion. La un timp destul de scurt după ce a suferit infarctul, cumnata artistei a încetat din viață. De asemenea, artista a avut mari probleme financiare, și-a pierdut casa și a locuit pentru o perioadă la un prieten. Problemele acestea au întărit-o și au făcut-o o femie mult mai puternică.

”Moartea ne dă târcoale, pe mine m-a iubit Dumnezeu şi m-a mai lăsat p-aici, însă cumnata mea s-a prăpădit. Nu e o simplă coincidenţă. Am avut numai necazuri în ultima vreme, am pierdut casa, căci n-am mai avut bani de rate, locuim la un prieten cu inimă mare şi am rămas fără bani, căci nu mai pot cânta trei luni, cât mă aflu în concediu medical”, a mai declarat interpreta.