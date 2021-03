Cornelia Catanga și-a prevestit moartea. Aurel Pădureanu, dezvăluiri cutremurătoare: ”Mi-a dat-o într-un sac. I-am văzut doar capul. Dormea, arăta ca un copil”

In articol:

Aurel Pădureanu a făcut dezvăluiri terifiante după înmormântarea regretatei artiste, Cornelia Catanga. Artistul a povestit cu ochii în lacrimi cum Cornelia și-a prevestit moartea. În cadrul unei emisiuni TV, Aurel Pădureanu a mărturisit cum soția lui a avut premoniții și simțea că i se apropie sfârșitul.

“ A murit sufletul nostru, iubirea vieții mele. Nu cred nici acum, o simt aproape de mine si de Alexandru. Nu stiu ce sa-ti spun. Cornelia avea premonitii, anul trecut am facut pomul de iarna. Ea s-a dus si a cumparat tot, am lasat-o sa cumpere ea ce vrea. Era bucuroasa. Imi zicea: ah, ce frumos e. Dupa 10-11 ianuarie, cum e datina, am zis sa-l strang. A plans rau. Mi-a zis: ‘de ce mi l ai strans, daca nu mai apuc alt Craciun. Nici Pastele nu ma prinde’. Te rog sa ma crezi ca asa a zis”, a spus Pădureanu, cu ochii înlăcrimați.

Aurel Pădureanu[Sursa foto: Captură YouTube]

Aurel Pădureanu și-a ridicat soția într-un sac de la morgă

Soțul Corneliei Catanga își amintește cum a mers la morgă să ridice trupul neînsuflețit al Corneliei Catanga. Foarte îndurerat, acesta spune că și-a luat iubirea vieții într-un sac și că își dorea extrem de mult să o îmbrace frumos, pentru că artista era foarte cochetă atunci când era în viață.

” Am fost la morga sa o iau. Mi-a dat-o intr-un sac. I-am vazut doar capul. Dormea, arata ca un copil. Am tipat. Voiam sa o imbrac, era atat de cocheta. Avea peste 300 de rochii. Ea se imbraca frumos. In jurul ei aducea bunatate, simplitate. Nu o sa mai existe o artista care sa aiba ce a avut ea. Avea o aura, electriza publicul”, a declarat Aurel Padureanu intr o emisiune TV.

Aurel Pădureanu[Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandru, fiul Corneliei Catanga, înmărmurit de durere

“ Ce sa simt, o durere foarte mare, cumplita. Nu exista asa ceva. Nu mai stiu ce sa fac. Eu incerc sa i dau putere tatalui meu. Mai tip, mai urlu, mai plang. Apoi ma uit la tatal meu si ii zic: forta, forta, forta! Mamica mea a fost negativa, nu a avut nimic”, a declarat Alex, fiul Corneliei Catanga.

Alexandru, fiul Corneliei Catanga[Sursa foto: Captură YouTube]

Aurel Pădureanu a mărturisit că s-a simțit liniștit, atunci când echipajele medicale s-au dus să o ia pentru a o duce pe artistă la spital, și a văzut că este un medic bun. Însă, totul avea să ia o întorsătură neașteptată atunci când după 45 de minute, Cornelia a intrat în stop cardiac.

“ Seara a facut testul si i s-a spus ca e negativ. Ea era tot mai rau si au zis sa o duca la spital. Ea a dat din cap ca nu vrea. A ajuns la o doctorita despre care se spunea că e bună… Dupa 45 de minute sa vina la noi si sa ne spuna ca a intrat in stop cardiac. Apoi a venit ca a murit si a spus ca a avut covid. Desi acasa a iesit ca e negativ. Altceva nu stim nimic. Acum voiam sa mergem la ea la cimitir, dar trebuie sa stam in casa 2 saptamani.

Ne-am rugat de oameni cu influenta sa ne ajute. De doamna Firea, de Gigi Becali. Sa avem si noi o camaruta, doua, unde sa punem capul. Nu am cerut nimic de la stat. Ar putea, la pozitia lor si la forta lor (n.r.: Firea, Gigi Becali), sa ne ajute, sa se bucure si Cornelia, sa avem si noi un ajutor. Un acoperis deasupra capului. Daca puteti voi, televiziunea, sa insistati la voi.

Alexandru, fiul Corneliei Catanga[Sursa foto: Captură YouTube]

Imi pare rau ca sunt roman si traiesc in tara asta. Ii era frica si de o ganganie. Imi zicea: ‘Unde ma bagati acolo? In mormantul ala? Ca mi-e frica, mi e frica.’ Stateam in casa cu ea si vorbeam. Mereu imi zicea: ‘nu stiu daca apuc Pastele, nu ma simt prea bine. Vreau sa ma duc langa mama mea.’ Ne-a iubit asa de mult. Nu pot sa-mi dau seama ce s-a intamplat. A fost sufletul meu, aerul meu.

Mi-a zis: ‘si cand mor o sa traiti de pe urma mea’. Si asa e, toata tara ne trimite bani. Ne suna sa ne ajute. De ce nu vrea domnul Becali sau doamna Firea? Doua camere vechi, oricat de vechi. Dar imi trebuie la curte ca sa poata baiatul meu sa studieze. Ca i se pierde talentul. Nu cer prea mult “, a mai spus Aurel Padureanu.