Cornelia și Lupu Rednic au vorbit despre căsnicia lor. Cum trec cei doi artiști peste momentele tensionate: „Nu e ușor. Ego-ul e foarte mare”

Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și au 30 de ani de când sunt împreună. Cei doi s-au cunoscut atunci când artista avea doar 16 ani, iar Lupu 23, iar de atunci au fost de nedespărțit.

După o relație de doar opt luni de zile, cei doi au ales să își unească destinele. Chiar dacă la început părinții Corneliei nu păreau foarte încântați ca fata lor să se mărite, cuplul a demonstrat că decizia de a se căsători a fost cea mai bună pentru ei. Recent, artiștii au mărturisit că de-a lungul acestor ani au avut parte de multe momente destul de tensionate, dar întotdeauna au știut cum să le gestioneze astfel încât să le fie bine.

Cum gestionează cuplul certurile din căsnicie

Cei doi sunt de mai bine de trei decenii împreună, iar cu era de așteptat lucrurile nu sunt întotdeauna roz în căsnicia lor, însă aceștia știu foarte bine cum să gestioneze situațiile mai tensionate. Artista a mărturisit că cel mai important lucru într-o căsnicie este respectul, puterea de a ierta și dorința de a merge mai departe alături de persoana iubită, indiferent de cât de greu este.

Aceasta este de părere că ego-ul prea mare și dorința de a avea tot timpul dreptate sau ultimul cuvânt de spus nu își au locul în orice relație, fie că este vorba de una amoroasă sau de prietenie. Vedeta a susținut faptul că dacă muncești și vrei să evoluezi alături de partenerul tău, atunci îți asumi o responsabilitate și ar trebui să îl înțelegi când are o zi mai proastă și să îl sprijini.

„Uneori e ușor, alteori e greu. Cheia este respectul, cât ești tu de dispus să îl înțelegi și tolerezi pe celălalt, pentru că vrem, nu vrem, suntem foarte diferiți cu toții și nu trebuie să avem tot timpul dreptate, un cuvânt. Ego-ul foarte mare nu își are locul într-un cuplu, nici într-o relație de prietenie nu își are locul. E important să știi să ierți, să îți dorești să fii acolo, pentru că e foarte simplu să nu fii și e foarte greu să fii. Nu e ușor. O căsnicie e ca o școală de viață, pentru că te învață multe lucruri, treci prin foarte multe. Dacă vrei să faci ceva și pleci de jos, cum am plecat noi, nu am avut moșteniri, nu suntem din oameni săraci, dar nu am fost nici de bogați și atunci a trebuit să muncim pentru tot ce am făcut. Când muncești, asta presupune nervi, foarte multă oboseală, să îi treci celuilalt cu vederea poate o zi proastă, dar să știi că amândoi vreți să trageți la aceeași căruță, asta este cel mai important. Îți asumi o responsabilitate”, a declarat cântăreața, potrivit Viva.

Cum s-au descurcat Cornelia și Lupu Rednic după nuntă

Cornelia l-a cunoscut pe soțul său în perioada adolescenței, pe vreme aceea Lupu Rednic lucra ca bucătar ospătar chiar alături de mama artistei. Povestea de dragoste dintre cei doi a început din prima clipă în care s-au privit. La nici aproape un an de relație, interpreții de muzică popular au făcut nunta.

Artista a mărturisit că atunci când era singură la părinți nu ducea lipsă de nimic, dar din momentul în care s-a desprins de aceștia și a devenit femeie măritată a fost o perioadă în care cuplul o duceau foarte greu din punct de vedere financiar.

,,Eu am fost singură la părinți și în copilărie mie nu mi-a lipsit nimic. Nu eram foarte bogați, dar eram din clasa de mijloc, niște oameni bine. Nu mi-a lipsit nimic. Așa că eu nu știu vreodată în viața mea să-mi fi dorit vreun lucru și să nu îl am. O singură dată, după ce ne-am căsătorit, la câțiva ani de zile. Ne era destul de greu financiar”, a declarat vedeta, conform Viva.

Un alt lucru pe care Cornelia Rednic l-a mai mărturisit legat de acea perioadă era faptul că își dorea foarte mult o blană și credea că asta o va face fericită. După ce și-a achiziționat blana mult dorită, vedeta a realizat că, de fapt, cei mai importanți sunt oamenii din jurul ei.

,,Bineînțeles că mi-am luat acea blană și, după ce am luat-o, am constatat că nici nu sunt atât de fericită cu blana aceea. Așa că m-am învățat minte. Lucrurile pentru mine nu valorează. Pentru mine valorează oamenii. Și dacă am oameni care mă iubesc și pe care eu îi iubesc este totul pentru mine” , a mai adăugat aceasta.

