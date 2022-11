Corneliu Vadim Tudor ar fi împlinit 73 de ani! Lidia Vadim, interviu emoționant pentru WOWbiz.ro: "De acolo de Sus știe tot ce am vrut și nu am apucat să îi zic niciodată" | EXCLUSIV

In articol:

În data de 28 noiembrie 2022, Corneliu Vadim Tudor ar fi împlinit 73 de ani. Fiica acestuia, Lidia Vadim a stat de vorbă cu noi și ne-a oferit un interviu de excepție, în care ne-a povestit cum arătau aniversările tatălui său, dar și care au fost cele mai importante lecții pe care le-a învățat de la acesta.

Fostul senator își începea această zi specială în mijlocul familiei, cu darul pe care îl primea de la fetele lui. Nadia Vadim ne-a dezvăluit că fostul politician și-a sărbătorit ziua o singură dată, la 55 de ani, însă în fiecare an primea o mulțime de flori și cadouri.

Cravatele erau unul dintre cadourile pe care fostul europarlamentar le aprecia cel mai mult, mai ales când veneau de la fetele sale. Nadia ne-a dezvăluit că pe lângă cravate, îi mai făcea cadou tatălui său pantofi sau parfumuri.

Cum arătau aniversările pentru Corneliu Vadim Tudor

Nadia Vadim a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre zilele de nașterea ale regretatului om politic. Fiica acestuia ne-a mărturisit că și-a sărbătorit ziua o singură dată, când a împlinit 55 de ani și asta pentru că familia a insistat foarte mult.

"Tata și-a sărbătorit ziua de naștere o singură dată, când a făcut 55 de ani și asta pentru că noi am insistat foarte mult. Nu îi plăcea să își sărbătorească ziua de naștere, dar îi plăcea să primească cadouri și flori.

Pentru el era foarte important să fie în mijlocul oamenilor, să îi facă să se simtă bine. El avea foarte mult umor și așa își petrecea ziua de naștere", a mărturisit Lidia Vadim, în exclusivitate.

Lidia și Corneliu Vadim Tudor [Sursa foto: Facebook]

Tradiția care se respecta în fiecare an de ziua lui Corneliu Vadim Tudor

Diminețile de 28 noiembrie începeau cu darul pe care fetele politicianului îl pregătiseră pentru el, așa cum ne-a mărturisit Nadia. Corneliu Vadim Tudor se bucura întotdeauna când primea cadouri și cravatele erau una dintre piesele preferate ale fostului politician.

"În fiecare an, de ziua lui, dimineața îi dădeam cadoul și practic așa ne începeam ziua. Îi plăcea foarte mult să primească cadouri. Noi îi luam parfumuri, îi luam pantofi, cravate. Îi plăcea foarte mult să primească și cravate.

Primea, de la prietenii și de la colaboratori, foarte multe tablouri cu portretul lui sau obiecte decorative. Primea foarte multe cărți de ziua lui și asta îi făcea cea mai mare plăcere să primească. Nu lipseau, bine înțeles, nici florile", ne-a mărturisit Lidia Vadim.

Lidia Vadim a învățat de la tatăl său prin puterea exemplului

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor ne-a mărturisit că tatăl său nu era un om care să îi predea lecții, însă a învățat foarte multe lucruri de la el, prin puterea exemplului.

"Tata nu era genul de om care să predea lecții. Eu am învățat de la el prin puterea exemplului și cred că cel mai important lucru pe care l-am dobândit a fost atașamentul acesta față de valorile noastre naționale și cinstea.

Cred că e un lucru important pe care l-am învățat de la el, să fim cinstite. Sunt de părere că dacă ai această valoare reușești foarte multe în viață", a mărturisit ea.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au întrebat-o pe Lidia Vadim ce și-ar fi dorit să îi spună tatălui său, însă nu a mai apucat. Fiica fostului politician recunoaște că nu a vrut să se mai gândească la aceste lucruri după decesul lui, pentru că nu și-a dorit să trăiască cu regretul. Totuși, Lidia este convinsă că tatăl său, de Sus, știe tot ce ea ar fi vrut să îi transmită, dar nu a mai apucat.

"După ce a murit el, am preferat să nu mă mai gândesc pentru că altfel aș fi trăit cu regretul acesta și nu am vrut, deși sunt convinsă că el, de acolo de Sus, știe tot ce aș fi vrut să îi spun la un moment dat și nu i-am spus. Acum, sigur știe!", ne-a explicat Lidia Vadim, în exclusivitate.

Lidia când era mică, alături de tatăl ei Corneliu Vadim Tudor [Sursa foto: Facebook]

Lidia Vadim mărturisește care sunt cele mai frumoase amintiri alături de tatăl său

Fiica fostului europarlamentar ne-a povestit că vacanțele sunt cu siguranță printre cele mai frumoase amintiri pentru că atunci se strângea toată familia și petreceau timpul împreună.

"Cele mai frumoase amintiri alături de el sunt vacanțele pentru că el era rupt de realitățile cotidiene și atunci puteam să petrecem timp împreună, cu noi, cu familia extinsă. Vacanțele au fost cele mai frumoase amintiri. Mergeam în vacanțe atât în țară, cât și în străinătate.

Mergeam la Bran de trei ori pe an, acolo am avut și o casă. În general, de mici am mers în zona aceasta a Brașovului pentru că de acolo era mama lui. Asta era destinația noastră preferată și acolo mergea și el cu foarte multă plăcere.

Tata era genul care mânca orice, chiar dacă avea diabet. Numai dulciuri nu mânca, în rest mânca orice și îi plăcea mâncarea tradițională. Cel mai mult, în Brașov ne plimbam și îi plăcea să ne arate locuri istorice de acolo. Tata a fost unul dintre oamenii care a contribuit la inscripționarea clădirilor cu anul de construcție, pentru clădirile din Transilvania, el a depus această inițiativă", ne-a povestit fiica lui Corneliu Vadim Tudor, în ziua în care el ar fi împlinit 73 de ani.

Cum va petrece familia ziua de 28 noiembrie

După decesului lui Corneliu Vadim Tudor, în familie a rămas o tradiție, iar în fiecare sâmbătă merg cu lumânare și flori la cimitir. Nadia ne-a povestit că locul de veci al marelui scriitor este mereu îngrijit și decorat cu Tricolorul.

" Sâmbătă am fost la cimitir, ca în fiecare sâmbătă. Astăzi, din cauza faptului că muncim, nu o să putem să mergem, dar oricum vom ajunge săptămâna aceasta. Mormântul lui întotdeauna e plin de flori, e împodobit cu Tricolorul, e foarte îngrijit", ne-a dezvălui Lidia Vadim.

