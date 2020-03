Caz alarmant dupa ce mai multi oameni au folosit un gel dezinfectant dintr-un supermarket in plina pandemie de coronavirus.

Potrivit informatiilor care au inceput sa circule pe retelele de socializare, mai multe persoane s-au prezentat la dermatolog după ce ar fi folosit un gel antibacterian găsit într-un lanț de supermarketuri la ieșirea din magazin.

Din primele amănunte reiese că incidentul s-ar fi petrecut într-un lanț de magazine din Turnu Măgurele.

Măsurile de amplasare a gelului antibacterian la ieșirea din supermarket au fost luate ca urmare a limitării răspândirii virusului COVID-19 din ultima perioadă, în rândul clienților.

La ieșirea din magazin era un recipient mai mic( nu se putea pune bidonul de 5 L din imagine ) pe care era lipita o hartie si scria : DEZIFECTANT - Dupa ce vecina mea, la iesire din magazin si-a dat cu acel dezifectant din recipientul mic si au inceput arsurile si mancarimile, mama ei a revenit in magazin si a cerut sefei de tura sa-i arate ce este pus in acel recipient. Pe moment a evitat si a spus ca nu are cum sa pateasca de la acel produs asa ceva, iar in urma insistentelor a aratat acel bidon de 5L care apare si in imagine.

In comentariile de mai sus apar si alte persoane, tot din Turnu-Magurele care au patit la fel tot de la acelasi dezifectant ( nu asa grav ca in imaginile prezentate ), dar au patit-o . In tag-ul postari exista chiar si doamna cu care vecina mea s-a intalnit la dermatolog ( deci doamna exista si nu este inventie )."

Coronavirusul suspendă temporar circulația trenurilor

Coronavirusul suspendă temporar circulația trenurilor!

CFR Călători va suspenda temporar, în perioada 16-20 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, anumite rute.

CFR Călători va suspenda temporar unele trenuri care aveau drept scop transportul elevilor de la domiciliu la centrele școlare, pe durata suspendării cursurilor de către Ministerul Educației și Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.