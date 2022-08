Corupția bate încălzirea globală. Cum a ajuns România să fie pe locul al doilea în UE la incendii de vegetație: „Este un caz unic în Europa” | EXCLUSIV

In articol:

În statistica publicată de comisarul european pentru ajutor umanitar și management al crizelor, Janez Lenarcic, este menționată cea mai mare suprafață arsă înregistrată din 2006 încoace în Europa, 700.000

Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Gărzii de Mediu: „La noi sunt incendier și infracțiunile acestea sunt trecute cu vederea de autorități.”

de hectare.

Potrivit datelor din Sistemul european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS), în prima jumătate a acestui an, Spania a fost cel mai puternic lovită de incendiile de vegetație, cu circa 283.000 de hectare arse. România se află pe locul al doilea, cu peste 150.000 de hectare distruse, urmată de Portugalia, Franța și Italia. Dacă sudul Europei se confruntă anual cu incendii cauzate de temperaturile extreme, în creștere de la un deceniu la altul din cauza încălzirii globale, România ascunde și alte probleme decât cele create de poluare.

„Un aspect este cel al căldurilor foarte mari, care sunt în creștere, în medie multianuală. Asta determină automat aprinderi. Dar, și când vorbim de aprinderile astea, ele au o creștere predictibilă, liniară. Când vine vorba de ce se întâmplă la noi, nu este o creștere liniară. E, probabil, un caz unic în Europa. Vorbim de incendieri deliberate făcute de persoane, persoane fizice. Ele sunt acele „accidente” care cresc odată cu creșterea temperaturii. La noi sunt incendieri, infracțiuni, pur și simplu, și infracțiunile acestea sunt trecute cu vederea de autorități. Am găsit multe astfel de incendieri și când eram șeful Gărzii de Mediu, și anul acesta. Ele sunt făcute deliberat, pentru că e mai ușor să dai foc vegetației decât să-ți faci lucrările pe câmp, să dai foc vegetației. Și primarii, în loc să semnaleze la 112, ca să nu-și strice voturile, nu o fac, ba chiar, de multe ori, nici măcar nu anunță pompierii. Există o corupție fantastică din acest punct de vedere. Totul se duce până la decizia secretarilor de stat și a miniștrilor. Se întâmplă pe toată suprafața țării, începând cu luna martie spre mai până în această perioadă, chiar și după recoltare. Din păcate noi nu folosim hărțile satelitare pe care le folosesc toate celelalte țări din lume”, a declarat revoltat Octavian Berceanu pentru WOWbiz.ro.

Octavian Berceanu: „În vremea în care am fost șef al Gărzii de Mediu, erau zilnic peste 10 incendii în Delta Dunării.”

Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Gărzii de Mediu [Sursa foto: Facebook]

2022 ne-a demonstrat, până acum, cât de mult își pun amprenta schimbările climatice asupra vieții de zi cu zi. Seceta care a distrus culturile din România și alte țări europene este considerată de specialiștii Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene drept cea mai gravă din ultimii 500 de ani.

Evident, suprafețele împădurite nu puteau scăpa de efectele valurilor de căldură, doar că incendiile se înmulțesc, de câțiva ani încoace, și în arii protejate prin lege, precum Delta Teleormanului, unde au ars recent 700 de hectare de vegetație, adică aproximativ două treimi din suprafața totală.

„În vremea în care am fost șef al Gărzii de Mediu, erau zilnic peste 10 incendii în Delta Dunării. Erau provocate! Am văzut chiar filmări, de exemplu, cu 3-4 incendii concomitente în aceeași zonă. Vorbim de Mila 23, de Murighiol, de alte localități din Delta Dunării. Am văzut incendiile astea provocate în Mehedinți, unde era epicentrul incendiilor de vegetație pot să spun. Când cei de la Garda de Mediu mergeau într-o parte, incendiile erau provocate în partea cealaltă. Nu aveau cum să facă față. Vedeam localnici care încercau să stingă incendiile înainte să vină pompierii, doar ca să n-ajungă în gospodării. Pompierilor, de exemplu, nu li se dă voie să vorbească în cadru extins despre incendii și ce le-a generat. Incendiile de vegetație sunt trecute cu vederea și explicate prin căderea unui muc de țigară sau prin autoincendiere. Numai în România există explicația asta! În Europa faci pușcărie!”, a subliniat Octavian Berceanu.