Test Pozitiv COVID [Sursa foto: Facebook]

Mai multe persoane testate pozitiv la Covid 19 s-au plâns că sunt contactate foarte târziu de Direcția de Sănătate Publică din București. Pot trece 10 sau chiar 14 zile de la rezultate și mai grav este că în acest timp nu se fac anchetele epidemiologice. Au fost cazuri în care cei infectați sau cei cu care au intrat în contact cu ei au ajuns din nou în comunitate.

In articol:

Andreea este instructor de patinaj şi în urmă cu 11 zile s-a testat la un laborator privat, înaintea unui concediu în Grecia. Rezultatul ei a fost pozitiv. A mers la Spitalul de boli Infecţioase Victor Babeş şi după o internare de o zi, a primit un rezultat negativ. Cu cele două teste s-a retras acasă, în izolare, aşteptând să fie sunată de cei de la DSP.

Cristina, testată pozitiv la Covid-19: “Nu mi-a răspuns nimeni, am sute de apeluri către DSP, există un număr scurt în care îţi prezintă şi alte numere, de telefon, am apelat la toate, mai că aveam să apelez la alte DSP-uri. Nu mi-a răspuns nimeni, am continuat să sun. Am încercat şi în ziua a 7-a, un alt text, un forward la email.” Abia după 10 zile, în care pe lângă telefoane dăduse şi patru e-mailuri, a primit un telefon.

Cristina: “M-a sunat un anonim, de pe un număr de telefon, vreau să vă comunic că sunteţi pozitivă. Cum că trebuie să stau 14 zile în izolare şi astea sunt regulile. Am zis, da, astea sunt regulile, la fel cum sunt regulile că aţi fi trebuit să mă contactaţi în 24 de ore de când am testul pozitiv, de când a fost transmis de către clinică, ceea ce nu s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat nici măcar ancheta epidemiologică în 72 de ore, cum scrie în lege.”

Ceva mai norocoasă a fost Sorina. Ea şi colegii de serviciu au intrat în contact cu bărbat depistat pozitiv. Au fost sunaţi după 7 zile de la rezultat.

Sorina: “Noi a trebuit să sunăm, am avut şi colegi la muncă, care au tot sunat pe toate numerele de telefon de pe toate siteurile DSP Bucureşti, nu găseşti absolut nimic!”

În urma apelului întârziat au aflat doar că trebuie să rămână în izolare 14 zile. Mai multe informaţii nu, pentru că cei care au sunat nu erau angajaţi ai Direcţiei de Sănătate Publică.

Citeste si: Claudia e pe moarte! Vedeta a confirmat că are o boală groaznică. Ce mai poate fi făcut? - evz.ro

Cristina: „Dumneavoastră mă sunaţi în ziua a 10-a că sunt pozitivă şi ce vă aşteptaţi, că până în ziua a 10-a eu să fi fost în necunoştinţă de cauză şi mă puteam plimba peste tot şi să stau în comunitate? Mi-a spus “doamnă, nu va răstiţi, sunt voluntar pentru DSP şi nu sunt obligat să vă răspund la întrebări”.

Medicul de familie Sandra Alexiu spune că Direcţia de Sănătate Publică e total depăşită. Doctorul are mai mulţi pacienţi care i-au comunicat că au fost testaţi pozitiv şi nici după 14 zile nu au fost sunaţi pentru ancheta epidemiologică.

Sandra Alexiu, medic de familie: “E haos! Dacă testul e pozitiv, imediat trebuie să se facă ancheta epidemiologică şi să se stabilească: tu stai în casă, următorii stau în casă, nu mai ieşi tu şi alţii. Ori dacă de la DSP te sună după 14 zile, în toată această perioadă tu te plimbi prin oraş, nu? Aşa am păţit eu cu unul dintre pacienţii mei, trebuia să fie pus în carantină şi m-a sunat, am auzit că era în oraş!”

Am încercat să obţinem o declaraţie de la Direcţia de Sănătate Publică a Capitalei, sunând la toate numerele disponibile.

“Aţi sunat, mesajul nu poate fi preluat, vă rugăm să reveniţi”. Acelaşi răspuns de la opt numere diferite de telefon. Trebuie să ai răbdare de fier să reuşeşti.

(Vezi și: Bilanț Covid-19, 5 octombrie! 1.591 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore)

Medicii de familie spun că bucureştenii sunt, mai nou, lăsaţi să se descurce singuri, să îi caute ei pe cei de la DSP, nu invers.

Sandra Alexiu, medic de familie: ”În momentul ăsta, prin noul comunicat de pe site-ul DSPB, instituţia îşi ia mâinile de pe această activitate, deci ei dau numai decizia, dacă le furnizezi testul şi rezultatul evaluării. Atunci cum mai face DSP ancheta epidemiologică, dacă nu mai sună pacientul ca să ce şi cum?”

Ministrul Sănătăţii spune că lucrurile sunt clare doar în cazul celor depistaţi pozitiv în urma unei definiţii de caz, adică atunci când ajung la spital, cu diverse probleme sau simptome.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii: “Deci fiecare din cei care au beneficiat de o testare în urma unei definiţii de caz, au avizul DSP-ului şi respectă, aşteptând la domociliu. Orice persoană testată ca urmare a unei definiţii de caz. Dar nu vorbim de definiţii de caz, vorbim de situaţii în care oamenii s-au dus să se testeze şi DSP i-a anunţat târziu. Staţi puţin, în ce bază s-au dus să se testeze? Dacă au fost cu definiţie de caz, îi avem în evidenţă.”

În Bucureşti au fost până acum 18.000 de infectaţi. De 3 ori mai mulţi decât la Suceava, ori Braşov şi de aproape 5 ori mai mulţi decât în Timiş, Bihor sau Ilfov.

sursa: stirileprotv.ro