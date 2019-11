Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii Exatlon, a fost declarat „Bărbatul Anului” la Gala „Celebrity Awards – Bărbaţi de succes”. Cu acesată ocazie, a vorbit despre copilăria lui și despre lipsurile pe care le-a avut în copilărie.

„Dacă mă uit în urmă… Mama a murit când aveam șase ani (n.red. – mama lui a suferit cancer la pancreas și s-a stins din viață la doar 39 de ani). Am crescut cu fratele meu, cu tata şi cu mamaie într-un bloc comunist, la etajul opt, cu sobă în casă, într-un frig îngrozitor, cu igrasie pe pereţi. Erau vremurile în care aveai apă caldă o dată la nu ştiu cât timp și nu aveai curent electric. Umblam cu lumânarea în geantă, erau scări fără geamuri, tata ne sfătuia să nu urcăm cu liftul, ca să nu rămânem blocați dacă se tăia curentul. Dacă mă raportez la perioada aceea, acum nu avem probleme. Important este că suntem sănătoşi. Dacă te raportezi la fiţe şi la figuri, nu vei face mare lucru niciodată. Localnicii din Republica Dominicană nu au apă şi curent așa cum nu aveam noi pe vremuri”, a declarat Cosmin Cernat, potrivit click.ro.

Cosmin Cernat, premiat la Gala Celebrity Awards – Barbati de succes

„Greu de sintetizat 25 de ani de munca in cateva randuri! Cand am aparut prima oara la TV, sotia mea era in clasa a saptea! Interesant e ca nu ii placea deloc de mine, ci de Radu Naum, fostul meu coleg din TVR. Pentru ca e vorba de inceputuri, vreau sa le multumesc celor care m-au ajutat atunci, Cornel Pumnea si Vlad Enachescu. Apoi a urmat intalnirea cu Valeriu Lazarov, care mi-a schimbat viata si cariera in divertisment si nu numai. Alte borne importante au fost anii petrecuti la Eurosport, comentariile de la cele 7 editii de Jocuri Olimpice, dar si perioada petrecuta la Federatia Romana de Lupte.

