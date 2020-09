Cosmin Cernat, in grila de toamna Radio Impuls, cu un talk-show de duminica

Grila de toamna Radio Impuls vine cu o surpriza uriasa pentru ascultatorii postului. Din 20 septembrie, in fiecare duminica, de la ora 12:00, Cosmin Cernat va fi gazda emisiunii „Invitatul de 12”, un talk-show relaxat, dar si provocator, presarat cu sarje de umor si picanterii din lumea mereu suprinzatoare a showbiz-ului.

Cu o experienta uriasa in televiziune, unul dintre cei mai buni comentatori sportivi, intervievator redutabil si foarte iubit de un public divers, Cosmin Cernat va pune o serie de intrebari invitatilor sai, menite sa dezvaluie personalitatea acestora, sa scoata la lumina lucruri nespunse pana acum, dar si sa faca amiezile de duminica si mai frumoase. Invitatii lui Cosmin Cernat vor fi personalitati marcante, voci cunoscute din playlist-ul Radio Impuls, celebritati din lumea muzicala si nu numai. Umor, inteligenta, povesti suprinzatoare, toate acestea vor putea fi experimentate pe undele radio odata cu emisiunea „Invitatul de 12”, din 20 septembrie, in fiecare duminica, de la ora 12:00.

Incepand de astazi, 14 septembrie, toamna isi intra oficial in drepturi si la Radio Impuls, emisiunile consacrate urmand sa faca deliciul ascultatorilor.

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ în public? FOTO - evz.ro

Totul incepe cu o explozie de glume, informatii si muzica, dimineata, de la 7:00, ora de la care matinali Radu Tibulca si Orlando Ivan dau „Scularea!” tuturor romanilor, in fiecare zi a saptamanii, de luni pana vineri. Dupa o vacanta bine-meritata, cei doi simpatici matinali sunt gata sa le ofere celor care ii asculta doza uriasa de energie si buna dispozitie, astfel incat ziua sa inceapa in forta.

Alexandra Enasoaie isi asteapta ascultatorii, de la ora 10:00, cu “Morning Latte”, apoi “Uzina de Dume” continua, de la 13:00, cu doza de glume pe banda rulanta, oferite cu generozitate de Stefan Coroian si Mihai Nicoara.

De la ora 16:00, Mihai Hinda este “Bara la bara”, asa cum i-a obisnuit de atata timp pe fanii Radio Impuls. Serile, de la ora 19:00, DJ Even Steven da drumul distractiei la maximum, pregatind terenul cum se cuvine pentru ceea ce urmeaza de la 22:00, emisiunea „Hit dupa Hit”, care sa te tina in priza pana dimineata.

In weekenduri, sambata si duminica, de la ora 8:00, Cosmin Dimancescu da tonul relaxarii cu „Hit Break”. In fiecare sambata, de la 12:00, la HOT40, Alin Scrob le ofera fanilor Radio Impuls un top al celor mai ascultate piese ale momentului, urmand ca emisiunea „Hit dupa Hit” sa tina mai departe ritmul muzicii bune, de la 15:00.

In fiecare duminica, de la 12:00, Cosmin Cernat se afla in dialog suprinzator cu „Invitatul de 12”, timp de o ora, urmand ca „Hit dupa Hit” sa isi tina in „priza” fanii, cu cele mai bune piese ale momentului.

Grila de toamna Radio Impuls

Radio Impuls ofera ascultatorilor un program de infotainment, adesandu-se unui public urban, dinamic, dornic de continut fresh. Statia s-a alaturat Kanal D in martie 2019, odata cu intrarea in Portofoliul Dogan Media International, si reprezinta o retea cu acoperire in cele mai importante orase ale tarii, precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Sibiu, Timisoara, Brasov, Tulcea, Bacau, Rasnov, Bistrita si Craiova. Radio Impuls atrage tot mai mult ascultatori de la o zi la alta, semnificativa este cresterea cotei de piata inregistrate in Bucuresti. Reamintim ca studiul de audienta radio al valului al doilea 2020, desfasurat in perioada 27 aprilie-16 august, a reconfirmat trendul ascendent Radio Impuls. Conform IMAS – Marketing si sondaje SA si Mercury Research S.R.L, statia a inregistrat o crestere a cotei de piata de 167% in Bucuresti, fata de acelasi val al anului anterior. De asemenea, Radio Impuls a avut o crestere semnificativa de 67% in ceea ce priveste indicatorul Daily Reach %.