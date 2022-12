Cosmin Natanticu, dezvăluiri despre adolescență. Tatăl actorului avea alte planuri pentru fiul său: „Tatăl meu și-a dorit să fiu miner. Eu am lucrat un an la...”

In articol:

Cosmin Natanticu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori. Acesta a cunoscut succesul datorită numerelor de stand-up. Cu toate acestea, tatăl actorului nu și-a dorit ca fiul său să urmeze această profesie, ci să muncească în mină ca restul familiei.

Tatăl lui Cosmin Natanticu avea alte planuri pentru fiul său

Într-o emisiune TV, Cosmin Natanticu a vorbit despre perioada adolescenței, atunci când tatăl său nu a fost de acord cu planurile sale de viitor, el având speranța că băiatul lui să muncească în mină alături de restul familiei. Cu toate acestea, vedeta și-a urmat inima și a plecat la București pentru a-și construi o carieră în actorie.

„ Tatăl meu și-a dorit să fiu miner, pentru că eu provin dintr-o familie modestă, suntem 5 frați și pentru tatăl meu abia aștepta să creștem mari, să aducem și noi un venit în casă. Pe fratele meu care, fiind cel mai mare dintre noi, la 18 ani l-a băgat în mină, adică l-a angajat”, a povestit Cosmin Natanticu, într-o emisiune TV.

Cosmin Natanticu a lucrat în diferite domenii înainte să aleagă actoria

Cosmin Natanticu a lucrat la o benzinărie după ce a terminat liceul, însă nu a simțit că acesta este viitorul său. De asemenea, actorul a absolvit un liceu cu profil culinar, însă nu a profesat nici în acest domeniu, susținând că nu se pricepe deloc în bucătărie.

„ Eu am lucrat un an la o benzinărie lângă Petroșani. Eu am terminat liceul Economic, bucătar-ospătar-cofetar, dar n-am nicio treabă, am două mâini stângi. Am fost și la o ediție specială a celebrei emisiuni culinare și am reușit să-mi dau mâna prin răzătoare și să dau și foc la platou”, a mai adăugat Cosmin Natanticu.

