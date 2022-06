Cosmin Seleși a crezut ani buni că fiul lui are sindromul Down, dar de fapt primise diagnostic greșit: „Poftim? Nu există așa ceva. Eram terminat”

In articol:

Cosmin Seleși a trecut printr-o adevărată dramă. Prezentatorul TV a dezvăluit că s-a confruntat cu momente dificile, după ce fiul lui a primit un diagnostic greșit din partea medicilor.

Specialiștii au crezut că Tudor are sindromul Down , însă băiețelul nu suferea, în realitate, de această boală.

Cosmin Seleși, despre fiul lui: "Am mers cu el la psiholog de la trei ani jumătate"

Cosmin Seleși a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre fiul lui, Tudor. Prezentatorul TV a povestit că băiețelul se comporta agresiv în societate, așa că a luat decizia de a consulta un specialist. Când a ajuns la psiholog, însă, acesta s-a confruntat cu o veste sfâșietoare, căci i s-a spus că micuțul suferă de sindromul Down.

Cosmin Seleși și fiul lui [Sursa foto: Instagram]

Ulterior, după mai multe investigații, Cosmin Seleși a aflat că fiul lui fusese diagnosticat greșit: "Am mers cu el la psiholog de la trei ani jumătate, pentru că bătea copiii și nu mă înțelegeam cu el. Bătea copiii la grădiniță. Am fost la cineva și un psiholog mi-a zis: 'Vezi că are sindromul Down' și să mă duc cu el la psihiatru. M-am dus la grădiniță, i-am spus directoarei și ea a zis: 'Poftim? Nu există așa ceva. Tudor? Nu.' Eram terminat.", a povestit Cosmin Seleși, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță.

Ilinca și Tudor, cei doi copii ai lui Cosmin Seleși [Sursa foto: Instagram]

"Tudor e foarte sensibil, Ilinca e mai bătăioasă"

Cosmin Seleși a dezvăluit că cei doi copii ai lui sunt total diferiți. Dacă Tudor este introvertit și sensibil, sora lui este total opusul.

Micuța Ilinca este hotărâtă și "bătăioasă", și face tot posibilul pentru a obține ceea ce-și dorește:

Tudor e foarte sensibil, e un om tare bun. Într-un cantonament, unul din gașcă l-a agresat. Atunci mi-a zis: Tata, nu pot să-ți spun. Ei sunt prietenii mei și le fac rău. Ilinca e mai hotărâtă. Am reușit să-i creștem pe amândoi astfel încât să înțeleagă ce se poate și ce nu se poate, Tudor se mai supără, dar Ilinca dacă vrea să obțină ceva cu adevărat, o să obțină. Ea e mai bătăioasă, se joacă doar cu băieți, face karate.", a adăugat Cosmin Seleși, în cadrul podcastului amintit.