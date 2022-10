Cosmin Seleși, secretul unui mariaj fericit! După 12 ani de căsnicie, prezentatorul TV a dat cărțile pe față: „Sunt o fire sensibilă”

In articol:

Toată România îl cunoaște pe Cosmin Seleși, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din țara noastră. Mai puțin cunoscută este însă familia acestuia, care s-a ferit de ochii presei.

Totuși, doar pentru că nu apare frecvent în compania soției sale, asta nu înseamnă că cei doi nu au o relație fericită și o căsnicie puternică.

Cosmin Seleși a mărturisit care este secretul căsniciei sale. [Sursa foto: Instagram]

„Eu am 12 ani de când m-am căsătorit”

Cosmin Seleși este un prezentator TV foarte respectat. Carismatic și mereu cu cuvintele la el, acesta s-a bucurat de multă atenție de ani întregi, de când apare pe micul ecran.

Totuși, ochii săi se uită doar după soția lui, care îl așteaptă mereu acasă, indiferent câte ore ar petrece acesta la filmări.

Bineînțeles, asta nu înseamnă că actorul nu depune eforturi pentru ca flacăra iubirii dintre el și aleasa inimii sale să nu se stingă. Prezentatorul TV a mărturisit că nu ezită să își surprindă soția cu un buchet de flori din când în când.

Totuși, vedeta crede că secretul unui mariaj fericit nu este reprezentat de lucruri materiale, ci de sentimentele puternice care sunt, sau ar trebui să fie între doi soți.

„Sunt o fire sensibilă. (Îți mai surprinzi soția cu buchete de flori?)

Da! Păi nu este important!? Ce te doare mâna?! Costă 50 de lei un buchet de flori. Este important, este frumos! Secretul pentru o relație de durată este toleranță, prietenie, înțelegere, înțelepciune.”, a mărturisit prezentatorul TV pentru FANATIK.

Mariajul de succes pe care îl are Seleși îl face să privească cu optimism spre viitor. Acesta nici nu se gândește la divorț și nu empatizează cu anumite căsnicii moderne, care se termină înainte de a se usca cerneala de pe certificatul de căsătorie.

„(Ați văzut că în ziua de astăzi unii divorțează și după un an.) Să fie sănătoși! Eu am 12 ani de când m-am căsătorit… am mulți ani!”, a mai povestit actorul, pentru sursa citată anterior.