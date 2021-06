Cosmin Stanciu are probleme grave de sănătate și este eliminat din competiția Survivor România 2021. „Un plămân este afectat!”

Cosmin Stanciu 19:40, iun 18, 2021 Autor: Loredana Dobre

Săptămâna aceasta la Survivor vine cu vești proaste pentru unul dintre Faimoși. A fost convocat consiliul de urgență, iar Daniel Pavel a făcut anunțul despre Cosmin Stanciu.

Cosmin Stanciu, eliminat din competiția Survivor România

Prezentatorul emisiunii le-a dezvăluit concurenților că un membru din echipa Faimoșilor are probleme mari de sănătate și nu a primit acordul medicilor să revină pe traseele din Dominicană.

Cine este Cosmin Stanciu de la Survivor România 2021, sezonul 9. Faimosul este campion internațional

Daniel Pavel, prezentorul Survivor România 2021

Este vorba de Cosmin Stanciu, unul dintre Faimoșii care au intrat în competiție de la început. După cinci luni, sportivul este nevoit să părăsească show-ul din cauza problemelor pe care le are cu plâmânii. „Acest concurent a avut probleme medicale, a fost sub supraveghere medicală, a urmat un tratament prescris de medic și nu mai primește acceptul medicului să intre pe traseele din Survivor România începând din acest moment.

Acest concurent trebuie să aibă grijă de sănătatea lui. Sănătatea este pe primul loc. Este în continuare sub tratament, dar decizia medicului e de a nu mai intra pe trasee la Survivor. Numele acestui concurent este Cosmin, pentru el Survivor România se oprește aici”, a anunțat Dan Pavel.

Faimoșii

Cosmin Stanciu, probleme grave de sănătate

Sportivul regretă că este nevoit să renunțe la competiție după aproape jumătate de an și spune că Survivor România va fi pentru totdeauna o provocare pe care nu a putut-o duce la bun sfârșit.

Cosmin Stanciu dezvăluie că are probleme mari la un plâmân, iar condițiile vitrege din Dominicană nu i-au permis recuperarea.

„Mă simt ok, dacă nu fac eforturi. Mă aflu sub supraveghere medicală și fac tratament, dar nu pot intra pe traseu. Nu sunt apt să intru pe traseu. Din păcate pentru mine, ăsta era momentul de care îmi era cel mai teamă și s-a întâmplat. Pe principiul, de ce ți-e frică, de-aia nu scapi.

La ultimul joc pe care l-am avut am acuzat niște dureri în zona spatelui, în zona pieptului, probleme pe care le-am avut și acasă. Aceste probleme au dus la insuficiență respiratorie, practic un plâmân este afectat și din cazua asta nu puteam respira și aveam durerile acelea. Aici la Survivor totul este greu, mă refer la condițiile în care trăim, stăm în ploaie, stăm în curent și nu e ok pentru organismul nostru.

Cosmin Stanciu de la Faimoși

Astea sunt consecințele. Sunt trist, dezamăgit, e acel moment în care de ciudă îți vine să plângi, dar nu o să fac asta. Tot ce mi-am propus in viață am făcut singur și mereu am reușit, atât pe plan sportiv și viața mea de zi cu zi. O sa ajung cel mai mare antrenor, însă Survivor este unul dintre obiectivele pe care nu le-am putut îndeplini. E mentalitatea de campion și atunci când pierzi e greu. Survivor e o competiție extrem de grea, este o experiență unică și ceva din care înveți foarte multe”, a spus Cosmin Stanciu.