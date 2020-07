In articol:

Cosmina Adam, noua asistentă de la Acces direct, a anunțat pe pagina sa de Instagram că se izolează, după ce mai mulți colegi au fost depistați cu noul coronavirus.

”Slavă domnului că sunt bine și sănătoasă! Am decis ca o perioadă de timp, pentru siguranța tuturor, să stăm acasă întrega echipă. Aveți grijă de voi”, este anunțul postat de Cosmina Adam.

Mesajul asistentei tv a venit la o zi după ce postase o poză pe instastory în care apare chiar lângă una dintre colegele sale care au fost depistate pozitiv la testul de coronavirus. Niciuna dintre ele nu purta masca de protecție!

Cosmina Adam în pericol? Mirela Vaida a anunțat că emisiunea nu va mai fi difuzată în direct

Marți, 28 iulie, Mirela Vaida a anunțat că emisiunea nu mai fi difuzată în direct după ce alte cazuri de coronavirus au fost confirmate în echipa Acces direct. Asta după ce, la finalul săptămânii trecute, Vulpița și soțul ei, Viorel Stegaru au fost testați și s-a descoperit că ambii sunt infectați cu COVID.

„Buna dimineata! Aseara, tarziu, s-a confirmat pozitiv un alt caz de COVID-19, in randul echipei noastre. Pentru ca interactionam zilnic unii cu ceilalti, atragem automat calitatea de "contacti direct" si nu vrem sa ne punem in pericol pe noi si pe ceilalti! Tocmai de aceea s-a luat decizia ca de azi sa stam acasa cu totii, o perioada de timp, tinand legatura cu DSP-ul si respectand toate prevederile legale. Eu ma simt foarte bine, deocamdata, fara vreun simptom specific si sper sa raman asa! Pentru siguranta mea si a familiei, voi repeta testul PCR in mod periodic! Va multumim pentru intelegere si griji si abia astept sa ne reintoarcem in direct, zilnic! Sunt alaturi de colegii mei aflati deja in izolare si ma rog sa treaca repede si bine peste aceasta perioada! Sa aveti cu totii liniste si sanatate!! Doamne ajuta!", a scris Mirela Vaida pe 28 iulie, pe contul ei de socializare.