Cosmina Păsărin, secretul unei siluete de invidiat, la 39 de ani. Cum reușește vedeta să se mențină în formă: ”Mănânc orice, oricând”

Dacă în trecut, Cosmina Păsărin era o prezență tot mai des întâlnită în lumina reflectoarelor, de ceva vreme, bruneta s-a cam retras din lumea mondenă.

Trecută prin mai multe etape pe partea profesională a vieții, dar și personală, vedeta a preferat să fie o fire discretă și acum continuă să-și ducă proiectele în care este implicată fără a mai ajunge în atenția opiniei publice.

Cosmina Păsărin, înzestrată cu o siluetă trasă parcă prin inel

Însă, pentru că este activă în online, dar și pentru că aparițiile sale, rare ce-i drept, sunt unele de zile mari, mulți s-au arătat curioși de stilul de viață pe care-l duce vedeta pentru a arăta atât de bine la aproape 40 de ani.

Astfel că acum, în cadrul unei emisiuni TV, cea care s-a făcut remarcată în ipostază de ispită în cadrul unui vechi show spune că, de fapt, imaginea ei se datorează genei bune pe care a moștenit-o.

Surprinzător, deși are o siluetă parcă trasă prin inel, Cosmina Păsărin spune că nu ține vreo dietă și nici nu urmează vreo cură de detoxifiere.

Ba chiar, organismul îi permite să mănânce orice, oricât și oricând, fie vorba chiar și de carne ori dulciuri. Însă, precizează ea, are totuși o grijă, aceea de a nu consuma zilnic produse care îngrașă, ci de a alterna zilele cu hrană mai ușoară cu cele în care mănâncă tot ce îi poftește inima.

„Mănânc orice, oricând, la orice oră, mă ajută materialul genetic mult. Am făcut și sport în trecut. Am grijă să nu mănânc tot timpul produse alimentare care mă îngrașă. Am perioade în care nu mănânc carne, 3-4 zile într-o săptămână. Nu am ținut cure de slăbire, nici de detoxifiere”, a mărturisit Cosmina Păsărin, în cadrul unei emisiuni TV.

Iar în ceea ce privește îngrijirea tenului, fosta iubită a lui George Vintilă nu vorbește despre tratamente scumpe ori intervenții estetice, ci mărturisește că este clienta fidelă a cremelor hidratante. La care adaugă atenția ei deosebită procesului de demachiere, de la care nu se abate niciodată.

„Mai fac din când în când combinații pentru îngrijirea tenului, dar nu este un obicei pe care îl am constant. Folosesc creme de hidratare, sunt foarte atentă când vine vorba de demachiere. Nu fac ceva în mod deosebit și nu prea îmi bat capul', a mai povestit vedeta.