Costel Biju, experiență bizară la un eveniment din Polonia! A cântat 10 ore fără oprire: „A trebuit să cântăm neapărat”

Pe Costel Biju îl știe o țară întreagă. Manelistul este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din țara noastră, iar oamenii satu la coadă ca să îl cheme la nunți și la alte evenimente.

Cu ceva timp în urmă, cântărețul a fost invitat să susțină un concert în Polonia, însă lucrurile nu au fost deloc așa cum s-a așteptat manelistul.

Costel Biju [Sursa foto: Captură YouTube]

Costel Biju a povestit ce surprize neplăcute a avut la cântări

Costel Biju a fost invitatul special în cea mai recentă ediție a emisiunii „Fiță cu Adiță”, unde a făcut senzație. La un moment dat, printre alte lucruri, moderatorul l-a întrebat pe Costel Biju ce experiențe a avut pe la evenimentele la care a fost invitat.

Manelistul a fost extrem de sincer și a mărturisit ce i s-a întâmplat cu ceva timp în urmă în Polonia, când a cântat la nunta unor cetățeni moldoveni.

„Fiecare meserie are riscul ei. Ce mi-a venit prima chestia e ce am pățit în Polonia, unde am cântat 10-11 ore. În Polonia am fost la niște moldoveni. Am crezut și noi că ne odihnim înainte de eveniment. I-a chemat pe băieți de la 5-6, știi cât s-a cântat fără oprire? Până la 9-10 dimineața. A trebuit să cântăm neapărat. Nu puteam să ne oprim. S-au purtat frumos cu noi, am plecat în regulă, dar nu puteam să ne oprim, ne-au zis că așa e la ei. Nu am putut să ne odihnim. Pe noi ne-a durut foarte tare chestia asta, în alte părți mergi, cânți două ore, mai iei o pauză, mai mănânci.”, i-a dezvăluit Costel lui Adiță.

Nu este însă nici pe departe cea mai nefericită surpriză pe care a avut-o manelistul la un eveniment. Cântărețul spune că, pe parcursul timpului, a fost nevoit să cânte chiar și în situații extreme, în mijlocul unor scandaluri.

„S-au mai întâmplat și chestii neplăcute pe la cluburi, scandaluri, bătăi, d-astea, dar nu m-am implicat eu. De 20 de ani muncesc zi de zi, fără sărbători, îți dai seama că am tot văzut”, a mai povestit manelistul.

Manelistul a avut parte de o experiență la care nu se aștepta. [Sursa foto: Captură YouTube]

