Costel Biju pune familia pe primul loc de Paște! Cum arată sărbătoarea perfectă pentru celebrul manelist: "Nu prestez la asemenea sărbători" | EXCLUSIV

Costel Biju se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, artistul a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, cântărețul este foarte activ pe rețelele de socializare și îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Costel Biju, Paște alături de familie

Costel Biju nu vede Paștele decât împreună cu familia. Este credincios și respectă tradițiile de rigoare. Acesta ne-a povestit ce părere are despre această sărbătoare și care sunt planurile cu familia.

"Paștele de fiecare dată îl petrec în familie, pentru că este o sărbătoare foarte mare, noi suntem o familie de oameni credincioși. În sânul familiei, mergem la biserică, ne rugăm și petrecem o atmosferă superbă în familie. Nu prestez la asemenea sărbători. Îmi place ca sărbătorile importante să le petrec cu copiii mei, soția mea, părinții și toată familia. Urez un Paște fericit tuturor fanilor mei. Costel Biju vă iubește, vă dorește multă sănătate și Domnul să ne binecuvânteze pe toți." , a mărturisit Costel Biju.

Costel Biju s-a operat înainte de Paște

Costel Biju ne-a povestit că a fost nevoit să își elimine un lipom din zona cefei, așa că a făcut o vizită la clinica unui doctor drag sufletului său. Artistul ne-a mărturisit că operația a fost un succes, fără dureri și ne-a dezvăluit și prețul unei astfel de proceduri.

"Am fost la clinica doctorului Alin Bortolini, pentru că am avut în zona cefei un lipom inestetic și am vrut să scap de el. Operația a ieșit foarte bine și în afara faptului, domnul doctor Alin Bortolini mi-a sugerat să îmi facă și o blefaroplastie superioară, pe care am făcut-o și pe aceasta cu succes. Am fost, pentru că vreau să fac tot ce este mai bun și mai frumos pentru mine. Absolut nu am simțit nimic în timpul operației. Am fost operat cu anestezie locală doar și chiar râdeam, făceam caterincă în timpul operației, nu am simțit nimic. Domnul doctor este un doctor excelent, pe care îl recomand cu toată încrederea. Blefaroplastia costă undeva pe la 1000 și ceva de euro, iar lipomul puțin mai scump, pentru că a fost destul de măricel. Am avut o gâlmă foarte mare la ceafă. Estimativ a fost cam 1700-1800 de euro.", a declarat Costel Biju, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

