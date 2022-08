Costi Ioniță, întâlnire de gradul 0 cu o celebritate internațională! Este idolul tinerilor din ziua de azi / FOTO

In articol:

Costi Ioniță este unul dintre cei mai cunoscuți artiști și producători muzicali din România! Cântărețul are parte de un succes enorm și este celebru și la nivel internațional.

Costi Ioniță și Lil Pump, în aceeași încăpere

Acesta a colaborat cu mari artiști din întreaga lume și continuă să producă hituri pe bandă rulantă.

Costi Ioniță și-a uimit toți fanii atunci când a postat pe rețelele sociale fotografii cu el și unul dintre cei mai celebri trapperi americani, Lil Pump. Artistul internațional a venit în România pentru concert, însă a avut parte și de întâmpinarea lui Costi Ioniță, care nu a ratat oportunitatea de a se fotografia cu el. Imaginea a ajuns virală, iar fanii au comentat doar cuvinte de laudă și apreciere atât pentru producătorul român, cât și pentru trapperul de peste hotare.

Costi Ioniță, impresionat mai mult de artiștii internaționali decât de cei de la noi din țară

Iubirea pentru muzică fiind cea care l-a adus în punctul de a colabora cu nume mari de peste hotare, fără, însă, a uita de artiștii de pe

meleagurile noastre. Acum, având experiență de muncă atât cu românii, cât și cu americanii, Costi Ioniță se vede în punctul de a putea trage linie și a spune care este diferența dintre cele două categorii de artiști.

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Costi Ioniță, având colaborări peste colaborări de-a lungul timpului, recunoaște că în ceea ce îi privește pe artiștii din România, lucrul cu ei a fost mai dificil decât cu cei de peste hotare.

Aroganța, spune el, îi definește pe români, în timp ce vedetele internaționale nu sunt caracterizate de un ego atât de puternic, ci mai degrabă de dorința de a învăța mereu lucruri noi. Mai mult decât atât, Costi Ioniță este de părere că succesul de care se bucură americani se datorează tocmai mentalității pe care o au. Bineînțeles, spune el, talentul și munca sunt și ele importate în procesul de evoluție, dar și felul cum relaționează cu cei din jur este un plus pentru artiștii de peste graniță.

”Artiștii noștri sunt mai aroganți un pic decât americanii. Ar trebui să învățăm ceva de la băieții ăștia, de la americani, pentru că eu am văzut mare modestie. Oameni milionari în dolari, să nu zic miliardari, ascultau sfaturile unui producător venit din România, chiar dacă la început nu am fost atât de cunoscut. Acum am devenit mai cunoscut în lumea lor. Totuși, la început, au ascultat. Aveau chestia aia de «ego jos», ascuți ca să îți vină informația. Băieții ăștia sunt chiar inteligenți, au o înțelepciune nativă, de asta și ajung sus. Există o stea în frunte, e adevărat, trebuie să ai mai multe: să fii talentat și să fii conștient de anumite lucruri”, a spus Costi Ioniță, în cadrul unei emisiuni TV.

