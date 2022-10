Costin Dămășaru a povestit cum a început calvarul prin care a trecut: "N-a fost un singur eveniment". Și-a revenit cu greu după acel episod

In articol:

Costin Dămășaru este în prezent unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în neuroștiințe din România. A fondat Centrul de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale, în cadrul căruia încearcă, alături de alți cercetători de renume, să ajute oamenii să se vindece și să își atingă potențialul maxim.

Cum a început calvarul lui Costin Dămășaru: "Se adună de-a lungul vieții foarte multă murdărie"

Puțini știu, însă, că și el a trecut printr-o experiență cumplită, timp de 5 ani. Invitat în cadrul emisiunii "În oglindă", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive , acesta a dezvăluit cum a ajuns să trăiască o adevărată dramă.

Costin Dămășaru s-a confruntat, timp de cinci ani, cu o situație greu de descris în cuvinte. A simțit că se află în iad și că nimeni nu îl poate ajuta în acele momente dificile. Totul a venit, spune, el, "ca un bobârnac", făcându-l parcă să-și piardă mințile:

"Mihai Ghiță: Înțeleg că totul a început printr-un țiuit, ceva se întâmpla cu tine...

Costin Dămășaru: N-a fost așa, să spunem, un singur eveniment, pentru că nu e niciodată atât de ușor să spui: 'Din cauza acestui lucru'. Mai am clienți, spre exemplu...am clienți care îmi spun: 'Din cauza acelui eveniment mi-a apărut țiuitul', sau habar n-am ce alte disfuncții. Dar nu este așa. Evenimentele majore sunt catalizatori ai unor procese disfuncționale, pentru că dacă noi eram echilibrați, treceam mult mai ușor peste aceste disfuncții, peste aceste contexte. Însă se adună de-a lungul vieții foarte multă murdărie, foarte multă mizerie în subconștient și atunci ai nevoie de un bobârnac. Ai nevoie de o lovitură.", a mărturisit Costin Dămășaru, în cadrul emisiunii "În oglindă", moderată de Mihai Ghiță.

Costin Dămășaru [Sursa foto: Captură YouTube]

A vrut să-și încheie socotelile cu viața

Costin Dămășaru a recunocut că se simțea atât de acaparat de situația în care se afla, încât a vrut, la un moment dat, să-și pună capăt zilelor: "Timp de 4 ani jumătate au fost momente în care am fost praf.(...) Am întâlnit și medici foarte ok, dar au fost și situații de poveste, cineva mi-a spus că o să mor în trei săptămâni. Am avut un moment în care am spus: ce rost mai are?(...) La câteva zile am vrut să îmi iau viața.", a mai spus Costin Dămășaru, în cadrul emisiunii amintite.

Costin Dămășaru, în cadrul emisiunii "În oglindă" [Sursa foto: Captură YouTube]