Costin Dămășaru, totul despre problemele sufletești pe care le-a trăit: "Am stat cinci ani de zile în Iad"

Costin Dămășarul, celebrul specialist în neuroștiințe a avut parte de o serie de experiențe care i-au marcat viața. Este Doctor în Management și licențiat în Psihologie, iar în cadrul programului de Executive Education Neuroscience for Leadership pe care l-a urmat în timpul masterului în Administrarea Afacerilor a colaborat cu numeroși cercetători de renume

în domeniul îmbunătățirii performanței neuronale.

Totuși, a traversat și o dramă pe care puțini o știu, iar în prezent recunoaște că timp de cinci ani a fost în Iad, viața lui ajungând într-unul dintre cele mai nefericite puncte. Specialistul în neuroștiință a vorbit despre brain melting și modul în care comunică anumite porțiuni ale creierului între ele.

Costin Dămășaru, totul despre drama care i-a schimbat viața

Costin Dămășaru a vorbit despre o serie de momente crâncene din viața lui, momente pe care a reușit să totuși să le depășească. A scris în agendele sale despre Iadul de cinci ani, iar în prezent reușește să ajute și alți oameni după experiența pe care a avut- și s-a dezvoltat în domeniul neuroștiinței.

"Am fost cinci ani de zile în iad. Oamenii se adaptează ușor la durerea fizică, dar la durerea mentală mai greu. Durerea fizică poți controla, dar durerea mentală este ceva ce nu înțelegi. Fiecare dintre noi ne putem crea Iadul sau Radiul nostru. Iadul înseamnă să nu mai exiști pentru nimeni, să fii invizibil și suferința ta să nu o poți împărți cu nimeni.

Totuși noi suntem ființe sociale așa că avem nevoie de validare și afiliere(...) În Iad ești singur cu tine, cu toate problemele tale cu toate fricile tale și fără să știi ce să faci.

Atunci, pe românește, o iei pe câmpii. Asta înseamnă să fii în Iad.(...) Dumnezeu îți dă cât poți să duci, dar problema e că nimeni nu ne explică lucrurile astea. La 32 de ani nici eu nu aveam nicio treabă cu asta, dar m-am trezit în fața unor probleme foarte mari singur. Am fost la medicul de familie, medicul de familie m-a trimis la psihiatru(...) Nu puteam să dorm, îmi era frică, nu mă simțeam deloc ok", a povestit Costin Dămășaru, la În oglindă.

Costin Dămășaru, mărturisiri despre momentul în care a vrut să își pună capăt zilelor

Specialistul în neuroștiințe a mai povestit la În oglindă că s-a gândit, la un moment dat, să își pună capăt zilelor. În timp ce se afla în spital a asistat la un moment cutremurător între un medic și o femeie care își pierduse copilul.

"Timp de 4 ani jumătate au fost momente în care am fost praf. Au fost patru ani jumătate și când îmi aduc aminte mă gândesc că a fost un miracol că am supraviețuit. Mai nasol decât să ai o problemă este să nu știi ce ai și mai nasol decât să nu știi ce ai este să nu te creadă nimeni.(...) Lumea râdea când spuneam că am o problemă, dar în capul meu era un vârtej.(...) Am întâlnit și medici foarte ok, dar au fost și situații de poveste, cineva mi-a spus că o să mor în trei săptămâni.

În momentul acela eram extrem de singur, m-am speriat foarte, mi s-a contractat musculatura și nu am mai putut să merg cu piciorul drept(...) Am avut un moment în care am spus: ce rost mai are?(...) La câteva zile am vrut să îmi iau viața. Acum, făcând corelații, îmi dau seama că cel mai nasol a fost atunci când am realizat că lumea asta nu poate să mai fie dreaptă", a mai explicat Costin Dămășaru la În oglindă cu Mihai Ghiță.

