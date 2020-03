Costin Gheorghe se află de nouă zile într-o autoizolare, după ce s-a întors din Spania, acolo unde onora un contract extrem de important pentru o companie de băuturi. Faimosul de la Exatlon a luat această decizie voluntar, deși nu avea niciun simptom, pentru a respecta toate regulile statului român și a-și proteja familia și prietenii. De atunci, el scrie un jurnal pengtru WOWbiz.ro, în care dezvăluie ce înseamnă pentru o vedetă să fie singură atât de mult timp.

ZIUA A NOUA

”A mai trecut o zi de chin! Doamne, m-am plictisit maxim singur între șase pereți! Parcă și viața mi s-a schimbat, nu mai știu orele, în ce dată suntem sau cât mai trebuie să stau închis ca un captiv. Nici sport nu mai chef să fac...Mi-a dat câteva lecții prietenul meu Alex Florescu zilele trecute, dar am renunțat rapid, mă doare tot corpul de la ele și nu mai există spor! Stiți că sunt sincer, și nu îmi place să mint în nicio privință! Aici, la exerciții fizice, m-am dat bătut, am capitulat! Cine știe...când o trece nenorocirea asta, mă apuc de treabă serios, pentru că, în viziunea mea, orice s-ar întâmpla, trebuie să fiu în formă!

”În timp ce joc parcă este și mai bine, uit de probleme, de autoizolarea asta nenorocită, care, uneori, pe cât de bună este, pe atât de dură”

Aseară, m-am culcat târziu, mai bine zis, la șase dimineața! Vă povesteam ieri că m-a prins puternic un joc pe calculator, PUBG, și sunt atât de fascinat de el încât nu mai pot să mă dezlipesc de laptop. Este ca un drog, uneori dă dependență. În plus, faptul că vorbesc cu prietenii mei în timp ce joc parcă este și mai bine, uit de probleme, de autoizolarea asta nenorocită, care, uneori, pe cât de bună este, pe atât de dură. În concluzie, m-am trezit la orele amiezei și după ce mi-am făcut un mic dejun întârziat, am decis să fac un lucru mai constructiv și mai plăcut.

Deși nu sunt un expert al live-urilor pe Instagram, m-am hotărât să fac unul, dar nu singur, ci cu Giani Kiriță, un om dragi mie, o persoană plăcută din toate punctele de vedere. În ciuda caracterului lui vulcanic, pot spune cu mâna pe inimă că este tip mișto, sincer și autentic, de aceea, probabil l-a iubit multă lume la Exatlon sau pe stadion. Timp de o oră, a fost o relaxare să vorbim la dublu cu cei de afară, cu prietenii virtuali, curioși să afle de la noi cum este stai închis în casă la nesfârșit! Giani, cu glumele lui, a fost simpatic, iar eu, în stilul meu, am încercat să răspund și celor care mă contestă. Kiriță nu prea agrează criticile sau modul agresiv al unora care atacă fără motiv, însă eu sunt mai pașnic, consider că este democrație și oricine poate avea o părere, fie ea și deplasată. În fine, răutatea face parte uneori din joc, de ce nu ar fi la fel și în mediul online.

Am devenit expert în preparate gătite, cred că am să îmi deschid un restaurant de familie atunci când coronavirusul va fi învins

Mă duc să îmi mai fac ceva de mâncare...Am devenit expert în preparate gătite, cred că am să îmi deschid un restaurant de familie atunci când coronavirusul va fi învins. Nu glumesc deloc! În viziunea mea, omul cât trăiește trebuie să încerce orice, chiar dacă uneori pare o nebunie. Niciodată, nu știi cât de bun ești într-un domeniu dacă nu ai ales și acel drum. E o deviză a mea, pe care am să o respect întotdeauna. Am să o învăț lucrul acesta și pe fiica mea, Ema, sensul existenței mele. Să îndrăznească și ea să încerce, este foarte important...Dar ce spun eu acum? Mă gândesc prea departe! Să scăpăm noi toți de pandemia asta nenorocită, să ne reluăm viața normală și să fim sănătoși, că apoi, încet, încet, le-om face pe toate. Vă las acum, revin mâine...Parcă mai s-a scurs puțin timpul”