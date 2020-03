Costin Gheorghe se află de duminică noaptea într-o autoizolare, după ce s-a întors din Spania, acolo unde onora un contract extrem de important pentru o companie de băuturi. Faimosul de la Exatlon a luat această decizie voluntar, deși nu avea niciun simptom, pentru a respecta toate regulile statului român și a-și proteja familia și prietenii.

Ziua a patra

”Am dormit prost noaptea trecută. De fapt nu am reușit să adorm decât spre dimineață. Nu reușesc să obosesc suficient pentru a simți nevoia de somn. Plus că inevitabil mă încearcă și gânduri care nu vor să mă părăsească. Știți cum noptea umbrele de pe pereții camerei în care nu mai e aprins niciun bec se transformă în câte o nălucă a închipuirii născocită de o minte supusă frământării? Așa mi s-a întâmplat mie noaptea trecută. Am fost bântuit de un spectru în halat alb care îmi spunea că testarea este pozitivă și cp sunt infectat cu Covid 19.

Până acum, mă simt bine, dar nu pot să nu mă gândesc și la alternative. Am reușit să adorm pe la 4 dimineața și m-am trezit târziu. Primul drum, după trezire, este la baie. Mă spăl mai des ca înainte chiar dacă stau numai în casă. Nu am dezvoltat obsesii, dar e mai bine așa. Deschid fereastra pentru a lăsa soarele să umple încăperea cu căldura lui primăvăratecă. Știu că și ieri am vorbit de soare dar observ că devenim prieteni buni. Îmi place mângâierea lui dătătoare de energii atât de necesare. Îmi amintește de soarele dominican al perioadei petrecute în cadrul concursului Exatlon. Și atunci îl priveam cu prietenie chiar dacă uneori mă biciuia cu razele sale fierbinți.

Doamne, ce liniște e în apartament...

Doamne ce liniște e în apartament. Îi invidiez acum pe cei care au avut inspirația să aibă alături un animal de companie. E adevărat că dacă aș fi avut un câine nu era bine. Dar mai sunt atâtea alte variante-o pasăre, un acvariu cu peștisori sau chiar o pisică. Grija acordată prietenilor necuvântători îți umple timpul și te relaxează. Poate am să vorbesc cu ai mei să îmi cumpere un companion ca remediu pentru singurătatea autoimpusă.

Mâine, ne apucăm de sport la...domiciliu

Simt că mă "strânge apartamentul". Am eu acum o vorbă, mă strânge exact ca și hainele. Cred că m-am îngrășat puțin. Mi-e dor terenul de fotbal unde ore în șir mă antrenam alături de colegii mei. M-am lăsat de fotbalul jucat, dar nu pot sta departe de stadion decât dacă nu am de ales. Și acum nu am de ales. Urmăresc știrile sportive și văd cum echipe mari din străinătate,Valencia, Chelsea și Arsenal, au probleme serioase din cauza virusului care bântuie nestingherit pe lumea asta. Dacă aș fi superstițios aș spune că e mâna necuratului așa cum, citeam într-o carte a tatălui meu, spuneau în trecut oamenii care încă nu găsiseră explicații științifice pentru multe dintre cele ce li se întâmplau de-a lungul vieților.Cu toate acestea reușeau să găsească remedii sau să creadă că le-au obținut deși nenorocirile medicale se terminau la un moment dat fără vreo intervenție umană eficientă. Și acum așteptăm să se găsească un vaccin și sunt convins că știinta nu ne va lăsa baltă.

Văd o știre despre niște speculanți prinși de Poliția Capitalei. Vindeau la suprapreț măști medicinale, echipamente de protecție și dezinfectanți. Profitori ai nefericirii și spaimelor umane. Eu spun că e bine că au fost prinși.Și sunt convins că nu sunt singurii care încearcă să facă banii prin astfel de mijloace. Sper să plătească și ei așa cum compatrioți de-ai noștri au plătit mult pentru ceva ce acum 2-3 sătămâni costa puțin. Nici nu știu dacă o pedeapsă cu închisoarea ar fi mai indicată decât o amendă usturătoare. Atât de usturătoare încât să le dispară tot cheful de speculă. Chiar am să urmăresc acest caz și o să vă țin la curent.

V-am promis un program sportiv pe instagram, dar încă nu am apucat să fac primul episod. Sper să mă iertați și vă scriu că nu am abandonat proiectul. Nu vă mai spun că mâine îl facem, alături de prietenul meu Alex și surorile mele,dar vreau să cred că suntem pe drumul cel bun. Până atunci, mă duc să îmi fac niște clătite. Știu că am zis că mă las de dulce, însă vreau să îmi încalc puțin regula. Măcar acum”.