Costin Mărculescu a murit! A fost găsit mort în casă după 3 zile!

In articol:

Costin Mărculescu a fost descoperit mort în apartamentul său miercuri noapte, iar vecinii artistului susțin că nu a mai fost văzut de câteva zile, deși el ieșea zilnic să își plimbe câinele. Câinele lui Costin Mărculescu a fost cel care a alarmat locatarii blocului, lătrând puternic de zile bune.

UPDATE 1.40: Cauza probabilă a morții lui Costin Mărculescu: Infarctul! Mara Bănică: ”Avea probleme cardiace”

”M-au sunat mulți acum ca să mă întrebe dacă Mărculescu s-a sinucis. Nu s-a sinucis, eu cred că a făcut infarct. Era bolnav cu inima. Nu s-a sinucis. Am vorbit cu el în urmă cu câteva zile, am tot vorbit în pandemie, avea planuri... Nu s-a sinucis. Asta le spun tuturor”, a spus Mara Bănică.

UPDATE 1.20: Primele imagini de la fata locului. Cum a fost gasit actorul de cei care i-au spart usa

Chemați, pompierii au spart ușa locuinței și l-au găsit decedat în cadă Trupul neînsufletit al actorului era în stare avansată de putrefacție.

Corpul lui Costin Mărculescu urmează a fi transportat la Institutul de Medicină Legala, în vederea stabilirii cauzei decesului. Prima ipoteza a celor care cerceteaza cauzele mortii lui este infarctul.

Costin Mărculescu a fost văzut ultima oară de paznicul blocului. Cum arăta?

Anunțul a fost făcut în emisiunea prezentată de Dan Capatos: „Un vecin mi-a spus că de 3-4 zile nu a mai fost văzut, el era obișnuit să plimbe câinele. S-a spart o țeavă de apă caldă și i-a inundat pe vecini". A fost momentul în care vecinii s-au sesizat, au bătut la ușă, dar au văzut că nimeni nu răspunde.

Paznicul blocului în care locuia a povestit că ultima oară când Costin Mărculescu a ieșit să își plimbe câinele, a observat că actorul era schimbat la față și părea că avea o stare de sănătate precară.

Costin Mărculescu și-a presimțit moartea! Detaliul care a ieșit la iveală pe pagina lui de Facebook: „Ai scris odată că vei pleca la stele!”

Prietenii artistului au povestit că acesta se confrunta cu niște probleme serioase la inimă și că suferea de depresie de mai mult timp.

Mara Bănică era una dintre persoanele aproapiate lui Costin Mărculescu. Cei doi păstrau legătura și chiar speculează că este ultima persoană publică care a vorbit cu el în urmă cu doar câteva zile. „Nici nu stiu ce sa spun sau cum sa spun. Reprim realitatea, cumva. Cu toate astea..Dumnezeu sa te ierte, Costine!:(”, a scris Mara Bănică în urmă cu doar câteva minute pe Facebook.

Costin Mărculescu locuia în apartamentul său cu un câine. Maxy a fost cel care a atras atenția vecinilor că este ceva în neregulă în apartamentul lui Costin Mărculescu. ”Câinele lătra foarte tare de câteva zile. El locuia la etajul 8, iar lătratul câinelui se auzea chiar și din parcare”, a povestit un vecin.

Maxy, câinele cu care Costin Mărculescu locuia, avea doi ani și fusese salvat de actor dintr-un șanț. “Astăzi, 2 februarie, se împlinesc fix doi ani de cănd din viscol ger zăpadă furtună ploaie cu gheață l-am luat din șanț pe Maxy care este șeful meu și de atunci doarme cu mine în pat”, scria Costin Mărculescu, despre cățelul său.

Moartea fulgerătoare a lui Costin Marculescu și faptul că trupul neînsuflețit a fost descoperit după zile bune de la deces aminteste in mod cutremurator de regretata Cristina Țopescu.

Cei doi au fost descoperiți de vecini, după zile bune de la deces, iar animalele de companie au fost și ultimele ființe pe care le-au avut alături.

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, pe 12 ianuarie, în casa sa din Otopeni. O vecină, care-i era și prietenă, a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. În urma sesizării, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezenta urme vizibile de violență.

Anchetatorii care au intrat în casă au susținut că fosta jurnalistă era în pat, învelită, părea că dormea. De altfel, se pare că aceasta chiar a murit în somn. Din păcate, Cristina Țopescu murise, conform medicilor legiști, cu circa două săptămâni înainte de a fi găsită.

Costin Mărculescu, viață și carieră

Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV “Misiune speciala” si “Ecaterina Teodoroiu”, iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae “Al patrulea gard langa debarcader”, in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul “Liceenii” alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc.

Citeste si: Costin Mărculescu a salvat un câine dintr-un şanţ înzăpezit şi l-a luat definitiv la el acasă: “Este șeful meu și de atunci doarme cu mine în pat”

A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film I.L. Caragiale promotia 1989 – 1993. A fost invitat in sute si sute de emisiuni de divertisment pe toate posturile de televiziune in calitate de actor sau cantaret. A scos 7 videoclipuri muzicale difuzate de posturile de specialitate.



A colaborat cu mai multe Teatre sustinand peste 2000 de spectacole in tara si in strainatate jucand impreuna cu mai multi actori ca Florin Piersic, Misu Fotino, Alexandru Lulescu, Dem Radulescu, Nicu Constantin, Tamara Buciuceanu, Emil Hossu, Catrinel Dumitrescu, George Constantin, Silviu Stanculescu, Constantin Diplan, Stela Popescu, Alexandru Arsinel, Mitica Popescu, Cezara Dafinescu, Horatiu Malaele etc.



A pus bazele la 30 Mai 1999 Scolii Artistice de Modelling si Dans Sportiv Compania de Manechine si Fotomodele Costin Marculescu.