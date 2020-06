Costin Marculescu a murit! Cauza oficială a mortii a fost anuntata

In articol:

„In noaptea de 10/11 iunie, in urma unui apel 112, in care se sesiza ca un barbat nu a mai raspuns la usa sau la telefon, de mai mult timp, politisti ai Sectiei 12 Politie s-au deplasat la adresa pentru verificari. Au fost solicitate si echipaje din cadrul ISUBIF, iar in prezenta unor martori s-a patruns in locuinta, unde a fost gasit decedat un barbat.

Cazul fost preluat de Biroul Morti Supecte si Ucideri din Culpa din cadrul Serviciului Omoruri din Politia Capitalei. Corpul neinsufletit a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei. Se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul”, au declarat anchetatorii.

Costin Marculescu a murit. De ce a murit Marculescu

Cauza oficiala a mortii lui Marculescu a fost anuntata de autoritati. Din primele informatii, Costin Marculescu ar fi murit din cauza unui infarct sau a unui accident vascular cerebral. Joi va fi efectuata autopsia indragitului actor care urma sa implineasca 51 de ani la finalul acestei luni. Autoritatile sustin ca nu au fost gasite urme de violenta pe corpul artistului, dupa primele cercetari la fata locului.

Costin Marculescu a murit. Cainele salvat din sant a dat alarma in bloc

Costin Marculescu a murit, fiind gasit mort in casa dupa 3 zile. Artistul urma sa implineasca 51 de ani peste cateva zile, chiar pe 29 iulie.

Costin Marculescu a fost descoperit mort in apartamentul sau miercuri noapte, iar vecinii artistului sustin ca nu a mai fost vazut de cateva zile, desi el iesea zilnic sa isi plimbe cainele. Cainele lui Costin Marculescu a fost cel care a alarmat locatarii blocului, latrand puternic de zile bune.

”M-au sunat multi acum ca sa ma intrebe daca Marculescu s-a sinucis. Nu s-a sinucis, eu cred ca a facut infarct. Era bolnav cu inima. Nu s-a sinucis. Am vorbit cu el in urma cu cateva zile, am tot vorbit in pandemie, avea planuri... Nu s-a sinucis. Asta le spun tuturor”, a spus Mara Banica.

Chemati, pompierii au spart usa locuintei si l-au gasit decedat in cada Trupul neinsufletit al actorului era in stare avansata de putrefactie.

Corpul lui Costin Marculescu urmeaza a fi transportat la Institutul de Medicina Legala, in vederea stabilirii cauzei decesului. Prima ipoteza a celor care cerceteaza cauzele mortii lui este infarctul.

Costin Marculescu, vazut ultima oara de paznicul blocului: "Era in stare precara"

Anuntul a fost facut in emisiunea prezentata de Dan Capatos: „Un vecin mi-a spus ca de 3-4 zile nu a mai fost vazut, el era obisnuit sa plimbe cainele. S-a spart o teava de apa calda si i-a inundat pe vecini". A fost momentul in care vecinii s-au sesizat, au batut la usa, dar au vazut ca nimeni nu raspunde.

Paznicul blocului in care locuia a povestit ca ultima oara cand Costin Marculescu a iesit sa isi plimbe cainele, a observat ca actorul era schimbat la fata si parea ca avea o stare de sanatate precara.

Ultimul mesaj al lui Costin Marculescu

Costin Marculescu i-a urat la multi ani unui bun prieten si a vorbit despre ziua in care se redeschid terasele. Asta ar fi ultimul mesaj transmis de actorul din Liceenii.

„ASTAZI 27 MAI ESTE ZIUA DE NASTERE A bunului meu prieten DORU CALANGIU care este si prietenul multor vedete si sportivi de mare valoare. Aici el e pe pandemie iar eu am furat startul la terase. LA MULTI AAAAAANI DORULET sa fii sanatos si iubit !!!”, a scris Marculescu.

Maxy, cainele lui Costin Marculescu, a alertat vecinii

Costin Marculescu locuia in apartamentul sau cu un caine. Maxy a fost cel care a atras atentia vecinilor ca este ceva in neregula in apartamentul lui Costin Marculescu. ”Cainele latra foarte tare de cateva zile. El locuia la etajul 8, iar latratul cainelui se auzea chiar si din parcare”, a povestit un vecin.

Maxy, cainele cu care Costin Marculescu locuia, avea doi ani si fusese salvat de actor dintr-un sant. “Astazi, 2 februarie, se implinesc fix doi ani de cand din viscol ger zapada furtuna ploaie cu gheata l-am luat din sant pe Maxy care este seful meu si de atunci doarme cu mine in pat”, scria Costin Marculescu, despre catelul sau.

Cine a fost Costin Marculescu. Totul despre cariera lui

Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV “Misiune speciala” si “Ecaterina Teodoroiu”, iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae “Al patrulea gard langa debarcader”, in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul “Liceenii” alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc.

A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film I.L. Caragiale promotia 1989 – 1993. A fost invitat in sute si sute de emisiuni de divertisment pe toate posturile de televiziune in calitate de actor sau cantaret. A scos 7 videoclipuri muzicale difuzate de posturile de specialitate.

A colaborat cu mai multe Teatre sustinand peste 2000 de spectacole in tara si in strainatate jucand impreuna cu mai multi actori ca Florin Piersic, Misu Fotino, Alexandru Lulescu, Dem Radulescu, Nicu Constantin, Tamara Buciuceanu, Emil Hossu, Catrinel Dumitrescu, George Constantin, Silviu Stanculescu, Constantin Diplan, Stela Popescu, Alexandru Arsinel, Mitica Popescu, Cezara Dafinescu, Horatiu Malaele etc.

A pus bazele la 30 Mai 1999 Scolii Artistice de Modelling si Dans Sportiv Compania de Manechine si Fotomodele Costin Marculescu.