Cove are o nouă colegă de emisiune. Cine este celebra brunetă care s-a alăturat echipei?

Echipa lui Cove s-a mărit. Matinalul de la Pro TV va fi prezentat de acum înainte și de Cosmina Păsărin, alături de toată gașca. [Sursa foto: Captură Instagram] 13:48, iun 28, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

După plecarea Lorei, conceptul emisiunii care se difuzează de luni până vineri, de la 10:30, s-a transformat în totalitate. Acum, în loc de doi prezentatori, show-ul va fi moderat de o echipă întreagă.

Cosmina Păsărin este noua colegă de platou a lui Cove

Recent, mai multe personaje cunoscute în lumea mondenă au început să facă parte din formația matinală. Astfel, în urma renunțării Lorei la postul de prezentator, lui Cove i s-au alăturat, rând pe rând, Viviana Sposub, artista Theo Rose, Sebastian Coțofană și Madalina Petre, care este poreclită "Veverița". În trecere au fost și Sore și Jorge, care au moderat alături de colegii lor timp de o săptămână, însă de data aceasta se pare că producătorii au găsit omul perfect pentru acest post, în persoana Cosminei Păsărin.

Vedeta a declarat că a acceptat propunerea deoarece apreciază foarte mult conceptul emisiunii, bazat pe o energie molipsitoare și numai pe voie bună. Totodată, frumoasa brunetă a ținut să precizeze că se va bucura la intensitate maximă de fiecare moment pe care îl va petrece lângă colegii ei și că este foarte recunoscătoare pentru această oportunitate inedită: "De fiecare dată când am fost prezentă în platoul emisiunii, în calitate de invitat, am simțit energia bună a întregii echipe[...]. Este o experiență pe care o voi trăi la intensitate maximă și sunt recunoscătoare pentru că mi s-a oferit această ocazie. Unde-s mulți, distracția crește, așa că vă invităm să fiți alături de noi și să ne urmăriți în fiecare zi!", a spus Cosmina.

Nici Cove nu s-a arătat mai puțin încântat de noua lui colegă, motiv pentru care a primit-o cu brațele deschise și cu un buchet mare de flori: "Îţi mulţumesc că te-ai alăturat găştii, te primim cu braţele deschise", i-a spus acesta.

Cosmina Păsărin este noua colegă de platou a lui Cove[Sursa foto: Captură Instagram]

Care este adevăratul motiv pentru care Lora a refuzat să mai participe la matinalul de la Pro Tv?

Mulți telespectatori au fost dezamăgiți de plecarea Lorei din emisie, după cinci luni în care artista le-a fost alături, de pe micile ecrane. Cântăreața, întrebată în nenumărate rânduri despre acest motiv, a ales să dea câteva declarații și să-și lămurească fanii.

Ea a precizat că a putut participa la acest proiect doar pentru că au existat restricțiile impuse de pandemie, lucru ce a împiedicat-o să aibă concerte, dar a făcut-o să aibă timp și pentru alte oportunități: "Am spus ceea ce era de spus. Eu sunt performer activ și nu pot renunța la mine și la ce sunt construită să fac ca să fiu prezentatoare de matinal luni-vineri. Abia am reușit să fac față prima dată. Acum au fost restricții și am avut timp, altfel nu mai acceptam… și tot a fost greu, pentru că am un business de crescut. Este greu să faci tot ce fac eu= o emisiune și să nu ai cum să pleci din oraș să te încarci mai mult de o noapte. 5 luni au fost suficiente. Îmi pare rău dacă cineva e dezamăgit de răspunsul meu, dar acesta e principalul motiv și consider că este întemeiat", a încheiat Lora.