CRBL a dezvăluit cum a ajuns, de fapt, celebru! Detalii neștiute despre cariera artistului: ”Am pornit de la pateu cu pâine”

Eduard Mihail Andreianu alias CRBL este în prezent unul dintre cei mai cunoscuți artisști de la noi din țară. Cu toate acestea, începutul carierei sale nu a fost roz, iar acum a mărturisit acest lucru.

CRBL, despre începutul carierei sale

CRBL, în vârstă de 45 de ani, este în prezent unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi din țară și se bucură de popularitate din plin, însă începutul carierei sale nu a fost deloc ușor.

Recent, cântărețul a fost invitat în cadrul unei emisiuni TV, unde a făcut dezvăluiri mai puțin știute. Eduard CRBL a pornit pe drumul artei încă de când era un copilaș. La 3 ani, artistul deja descoperise dansul și îi plăcea foarte mult. Astfel că la 16 ani a început să meargă la concursuri. De asemenea, cântărețul a mai spus că în anul 2000 a trupa SIMPLU s-a înființat. În cadrul trupei SIMPLU, artistul a devenit cunoscut.

,,Simplu nu înseamnă și ușor. Dintr-o pasiune a dansului, totul a escaladat și a mers într-o direcție în care, cu siguranță norocul, șansa și Bărbosu au pus umărul la ce a urmat, dar totul a plecat ca o joacă. În anul 2000 a început povestea trupei SIMPLU, dar până atunci, mama fiind educatoare, eu am început cu dansul la 3 ani, dansând călușul, când bățul de căluș era mai mare ca mine. Prin 94 m-am apropiat de Palatul Copiilor, în Pitești, acolo a început. I-am spus și eu mamei că vreau la dansuri. Aveam 16 ani. În anul ăla am fost deja la primul meu concurs în Iași, și am și câștigat acolo cu trupa. Au urmat concursuri..”, a mărturisit CRBL în cadrul emisiunii tv.

CRBL, mai sincer ca niciodată: ”Am pornit de la pateu cu pâine”

CRBL s-a alăturat trupei SIMPLU, iar în anul 2002 au lansat și o piesă, cu care Eduard a avut mare success. La vremea aceea, sute de oameni erau fascinați de melodiile răsunătoare ale băieților. În cadrul emisiunii unde a fost invitat, CRBL a fost întrebat dacă au existat anumite dispute sau schimbări de comportament după ce au avut succes colosal.

,,Noi dacă am pornit de la pateu și de la pâine tăiată pe rație, era mult mai greu să te ia capul, pentru că nici nu aveam banii ăia, adică să zici că de mâine ți se schimbă viața, era un progres încet.”, a mai spus artistul.

După mai mulți ani, CRBL a ieșit din trupa cu care a avut debutul și a început să-și construiască cariera de unul singur. Au fost momente când celebrul artist nu a fost foarte prezent în fața publicului, însă acum se poate lăuda cu o viață foarte frumoasă și liniștită. Cu toate acestea, cântărețul a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că nu se teme să o ia de la capăt dacă se întâmplă să cadă.