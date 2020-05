c

Vaccinul Polidin a fost creat de medici români în anii 60.

„Nu se poate face nici o apropiere între anii 60, când am început noi să lucrăm la prepararea Polidinului, și momentul actual. N-a existat atunci o urgență extremă, cum se poate ea percepe astăzi. Pe atunci s-a lucrat pe îndelete – în marile laboratoare europene și americane, care au inițiat cercetări pentru a produce preparate pentru stimularea imunității organismului uman în fața bacteriilor și virușilor, și, ca și acolo, la noi în țară, la Institutul „Dr. Ion Cantacuzino“, unde fusesem repartizată după absolvirea facultății. Sigur că și noi a trebuit să răspundem unor urgențe epidemiologice, ca de exemplu la începutul anilor 70, când a izbucnit un focar de holeră în România; am lucrat atunci zi și noapte și am realizat în câteva luni un vaccin anti-holeric. Noi, cei de la Institutul Cantacuzino, am fost întotdeauna pregătiți să ne confruntăm cu situațiile cele mai neașteptate. Vă povestesc pe scurt istoria Polidinului: după exemplul altor țări, s-a hotărât ca și în România să se elaboreze un preparat menit a întări la modul nespecific rezistența organismului uman la bacterii și viruși. Au pornit la lucru două echipe ale Institutului, la București și la Iași, din care am făcut și eu parte.”, a mărturisit Sylvia Hoișie.