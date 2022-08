„Credeam că pot să trec peste” Emily Burghelea s-a infectat cu un virus, după ce a aflat că e însărcinată! Soțul ei a dat vestea: „Nu s-a mișcat din pat de rău”

In articol:

Emily Burghelea a aflat, după ce a ajuns de urgență la spital, că este însărcinată cu cel de-al doilea bebeluș. Nu a avut prea mult timp să se bucure de veste, căci fiica ei, Amedea, s-a infectat cu un virus pe care l-a luat de la grădiniță

și l-a transmis mai departe și părinților ei. Din fericire, nu este vorba despre COVID-19, căci în urmă cu o zi s-au testat cu toții, iar rezultatul a fost negativ.

În timp ce fetița se simte mai bine și s-a vindecat, vedeta de televiziune și soțul ei încă mai au de tras cu răceala. Ultimele imagini postate de Andrei pe rețelele de socializare arată starea în care se află blondina în urma infecției.

Soțul lui Emily Burghelea are grijă ca aceasta să-și ia tratamentul

Andrei a fost nevoit să o „șantajeze” pe blondină pentru ca aceasta să urmeze întocmai indicațiile medicului care i-a prescris tratamentul pentru răceală. Se pare că blondina nici nu a putut să se miște din pat din cauza stării de rău, însă, soțul ei a avut grijă ca aceasta să-și ia toate medicamentele, iar pentru a se asigura că nu va obiecta, a filmat-o și a postat totul pe rețelele de socializare.

„Azi nu s-a mișcat din pat de rău. Am luat amândoi virusul Amedeei de la grădiniță”, a spus soțul lui Emily Burghelea.

În timp ce vedeta de televiziune înghițea pastilă după pastilă, siropuri și alte medicamente, Andrei o încuraja și nici nu băga în seamă obiecțiile pe care le făcea la orice pas soția lui.

„Dar nu vreau să iau. Dar oare nu poate să-mi treacă fără pastile?(...) Cum îi dau eu tratamentul prescris de medic Amedeei, așa mi-l dă soțul meu mie. Avem ceva în comun, amândouă facem figuri. Am primit de la doctor un tratament permis în sarcină, credeam că pot să trec peste fără ele, dar se pare că e necesar”, a fost reacția blondinei.

Emily Burghelea și-a trimis soțul în toiul nopții să-i cumpere shaorma: „ Simt că dacă nu mănânc ceva leșin”

Ba mai mult, seara pentru soțul lui Emily Burghelea a fost departe de a se termina, căci aceasta a început să aibă pofte în sarcină. Andrei nu a stat deloc pe gânduri, s-a urcat pe bicicletă și a mers până la cel mai apropiat fast-food.

„Îmi este poftă de ceva și l-am trimis să-mi cumpere. O shaorma mai exact. Mi se pare imposibil cum m-am setat ca să-mi fie poftă de chestii. Atunci când eram însărcinată cu Amedea n-am cerut o măslină, absolut nimic. După ce am născut-o, mi-am zis că am trecut prin cea mai frumoasă perioadă din viața mea și nu am avut nicio poftă. Și mi-am zis: la următorul bebeluș, cu siguranță, o să-mi fie poftă de mai multe chestii mai des. Mi-am pus asta în cap, iar acum chiar îmi e poftă de chestii și e pe bune, nu sunt pofte închipuite. Simt că dacă nu mănânc ceva leșin”, a mai povestit Emily Burghelea pe rețelele de socializare.