Crimă în Tecuci! O tânără își acuză fratele că și-a ucis propria mamă: „Când venea acasă băut, o bătea pe mama”

In articol:

O tânără din Tecuci își acuză propriul frate de crimă. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Mihaela a dezvăluit că fratele ei și-ar fi lovit mama cu bestialitate. În urma loviturilor încasate, aceasta a murit pe loc. Tânăra a aflat oroarea chiar din gura presupusului criminal. Deși a aflat acest lucru, Mihaela nu deține nicio dovadă împotriva fratelui său. Femeia a mai precizat că pe certificatul de deces al mamei sale scrie că cauza morții ar fi fost un infarct.

„Mama noastră a murit acum doi ani. Mi-au spus că a murit de infarct, însă mama nu suferea de nicio boală. Apoi m-au pus să o trimit la necropsie, dar nu am acceptat din cauză că nu aveam bani decât pentru laptele praf la copil.

Citeste si: Mărturia cutremurătoare a mamei bătute cu bestialitate în plină stradă de soț: „Nu pot să mănânc”

Citeste si: Bărbatul care a agresat-o pe Laurette în camera de hotel nu se află la prima abatere- bzi.ro

Tânăra îndurerată a susținut că mama sa a avut o viață nefericită alături de fiul său, acesta își agresa mama de foarte multe ori.

Fratele Mihaelei i-a promis același sfârșit tragic și tatălui

În prezent, tânăra nu are liniștie din cauză că fratele ei vrea să scape te tatăl său, mai ales că l-ar fi amenințat cu moartea. Aceasta se teme să nu-și piardă singurul părinte

care i-a mai rămas în viață.

Citeste si: Scene șocante filmate în Râmnicu Sărat! O tânără este bătută și umilită de mai multe fete: „Îți rup părul din cap dacă nu te...”

„După moartea mamei mele, în nenumărate rânduri, fratele meu, inclusiv la pomeni, când s-a îmbătat, a spus că 'eu am omorât-o pe ea', îl omor și pe taică-tu, ia-l de aici, că eu vreau să scap de el. El locuiește cu tata. Fratele meu are 29 de ani. Nu este însurat, nu are copii. Muncește cu ziua în construcții'”