Criminalul din Bascov a făcut primele declarații în fața instanței! Ce l-a împins să recurgă la gestul extrem: "Aveam tot felul de frici"

In articol:

Au apărut noi informații în cazul crimei de la Bascov. Bărbatul de 53 de ani, care și-a ucis familia, a ajuns azi în fața instanței de judecată. Iată ce le-a mărturisit magistraților despre odioasa crimă!

Citeste si: Vecinii criminalului din Bascov fac declarații înfiorătoare: „Avea necaz pe aia mică”. Ce cadou i-a făcut nepoatei sale, înainte să îi ia viața

Criminalul din Bascov: "Am avut discernământ diminuat!"

Cinci persoane ale aceleiași familii au fost găsite fără suflare într-o locuință din Bascov marți după-amiază, după ce un bărbat de 53 de ani, rudă cu acestea, le-a ucis cu sânge rece. Individul, care era cunoscut cu probleme psihice grave, a încercat ulterior să-și pună capăt zilelor, însă polițiștii au reușit să intervină la timp. Imediat după ce a fost reținut, criminalul și-a recunoscut vina. Ba mai mult, acesta ar fi declarat că premeditase totul.

Criminalul din Bascov [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: Noi indicii din noaptea jafului, care a avut loc în locuința lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Acum, la o zi de la tragedie, el a fost dus în fața judecătorilor din Argeș, unde a făcut și primele declarații despre fapta pe care a comis-o: "Am avut discernământ diminuat, nu mi-am dat seama perfect, aveam tot felul de frici, am luat jumătate de pastilă seara." , a mărturisit criminalul, în fața judecătorilor. Instanța a decis să instituie un mandat de arestare de 30 de zile pe numele lui. La aflarea hotărârii, acesta a anunțat că nu va face recurs: "Sunt de acord, pentru că nu am unde să mă duc!", a mai declarat bărbatul de 53 de ani, potrivit antena3.ro.

Criminalul din Bascov [Sursa foto: Captură video]

Criminalul a folosit pietre și obiecte tăietoare pentru a-și ucide victimele

Victimele de la Bascov au sfârșit într-un mod cumplit. Dan Manu, medicul legist care a fost la locul crimei, a dezvăluit că pe trupurile celor 5 persoane au descoperite mai multe semne de agresiune. Criminalul ar fi folosit, pe lângă obiecte tăietoare despicatoare, și pietre pentru a-și ucide rudele: "Pe scurt, ce pot să vă spun e că s-au folosit, ca modalitate de agresiune din partea autorului corpuri contondente, mai exact pietre de diferite dimensiuni și obiecte tăietoare despicătoare. Au fost găsiți în camere toți.

Citeste si: Autopsiile celor 5 victime ale criminalului de la Bascov sunt gata. Legiștii, puși și ei în dificultate! Ce au descoperit: „E dificil de spus"

E dramatic. Și mie îmi este foarte greu să vă vorbesc. Fiecare victimă este într-un loc diferit, cu excepția mamei și a fetiței. Dacă mă întrebați pe mine, ca medic legist, eu cred că toți 5 au fost surprinși și cred că evenimentele au avut loc seara, târziu, până spre dimineață.", a declarat medicul legist, potrivit antena3.ro.