Cristi Borcea a rămas cu probleme de sănătate, după operația pe cord deschis: "În momentul de față sunt pe pastile"

Cristi Borcea a recunoscut că fotbalul i-a adus satisfacții mari, dar și probleme de sănătate. Celebrul afacerist a povestit recent, în cadrul podcastului găzduit de Ameri Nasrin, despre sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă pentru a-și atinge cel mai mare vis.

Cristi Borcea: "Nu mi-a fost frică de sărăcie"

Cristi Borcea a mărturisit că în drumul spre succes s-a confruntat cu multe situații dificile. Afaceristul a povestit că a fost nevoit să o ia de mai multe ori de la zero, însă niciodată nu s-a temut de sărăcie, ci dimpotrivă. Cu toate a rămas fără bani, soțul Valentinei Pelinel nu a renunțat niciodată la ideea de a-și împlini visul: "Mi-a plăcut fotbalul de mic. (…) De trei ori am rămas fără bani. Am vândut apartamentul cu 4 camere din Centrul Civic și mi-am luat… când am venit la Dinamo am veni cu BMW, ultimul tip, bani. Au fost momente în care am rămas fără bani. Am vândut mașinile, mi-am luat Dacia și zic… tot la butelii trebuie să ajung.

Am luat din nou o mașină de 40 de butelii și cu ea am reușit. Ajunsesem… erau banane și întorceam capul. Mentalitatea de învingător ți-o dă sportul. M-a ajutat că am făcut sport. Nu am băut și nu am fumat până la 33 de ani. Înainte să ajung la Dinamo și de două ori după ce am ajuns la Dinamo am fost nevoit să o iau de la zero. Nu, nu mi-a fost frică de sărăcie. Am muncit mult.", a declarat Cristi Borcea, în cadrul podcastului amintit.

Cristi Borcea, probleme de sănătate din cauza fotbalului

Pasiunea pentru fotbal l-a costat scump pe Cristi Borcea. Afaceristul s-a confruntat, de-a lungul anilor, cu probleme serioase de sănătate și chiar a ajuns să fie supus unor intervenții chirurgicale delicate. În ciuda tuturor încercărilor, bărbatul spune că nu regretă absolut nimic din ceea ce i s-a întâmplat: "Când am pierdut primul campionat, cu Rapidul, în 98 – 99, atunci am avut 3 săptămâni în care n-am dormit deloc și am fost readus cu ace, tot fotbalul m-a făcut să am operații pe cord deschis la 41 de ani. Și în momentul de față sunt pe pastile. (…)

N-am regretat nici când am făcut operația pe cord, nici când am pierdut campionate, nici când am intrat în Champions League, nici când am fost la pușcărie 5 ani jumate. Au fost momente unice pentru copil, venind dintr-un cartier din București, cel mai mare vis al lui a fost Dinamo. Și am ajuns să conduc Dinamo și să obțin cele mai mari performanțe din istoria Clubului Dinamo.", a mai spus Cristi Borcea.