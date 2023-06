Cristi Borcea a spus adevărul! De ce a divorțat de Mihaela Borcea și de Alina Vidican! ”M-a lăsat cu un gust amar”

In articol:

Revenirea în prim-plan a echipei Dinamo aduce în față și numele grele din fotbalul românesc care s-au implicat de-a lungul anilor la echipă. Unul dintre ele este cel al lui Cristi Borcea, prezent în tribune la victoria ”câinilor” în primul meci de baraj cu FC Argeș, scor 6-1, pentru accederea în Superligă.

Cristi Borcea, dezvăluiri cutremurătoare.” La 41 de ani am făcut operație pe cord. Șase ore inima a fost pusă deoparte”

La 53 de ani, Borcea a renunțat la a mai finanța echipa din Șos. Ștefan cel Mare, mai ales după ce a stat și după gratii, condamnat în Dosarul Transferurilor. Mai mult, el a decis să iasă definitiv din fotbal și să lase în urmă tot ce s-a întâmplat bun și rău în perioada în care conducea destinele „alb-roșilor”. Totuși, cel poreclit ”Shakira” a rămas la curent cu toate informațiile de la fostul său club și chiar a ținut să fie alături de fotbaliștii dinamoviști la unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului.

Prezent la partida Dinamo- FC Argeș 6-1, Cristi Borcea avea să fie nostalgic și să povestească drumul lui la Dinamo, e adevărat, pe scurt! Nu a uitat să menționeze câte trofee a câștigat cu ”alb-roșii”, dar și faptul că implicarea financiară și, mai ales, emoțională, i-a afectat sănătatea.

”Am pornit din galerie și am lăsat Dinamo când am plecat în 2011, la ultima finală de Supercupă câștigată. Am luat 13 trofee! Pe plan intern nicio echipă nu a reușit mai mult, am fost echipa deceniului. Nicio echipă din România nu a luat mai mult. La 41 de ani am făcut operație pe cord. Șase ore inima a fost pusă deoparte, așa că, am decis să mă retrag ”, a povestit Cristi Borcea pentru Fanatik.

Sănătatea, dar și viața personală au fost afectate de implicarea lui Borcea la Dinamo.

De altfel, omul de afaceri avea să recunoască faptul că dedicarea sa pentru fotbal și echipa de suflet au dus la despărțirea de primele lui soții, Mihaela Borcea și Alina Vidican.

“Divorțurile și operația pe cord sunt doar din cauza Dinamo! Voi nu mă știți? Eram acolo și seara, și noaptea, și de Crăciun, și de Paște. Este ultima intervenție de Dinamo, nu mă mai interesează, m-a lăsat cu un gust amar și nu mă mai interesează indiferent de soarta lui Dinamo”, a dezvăluit Borcea în urmă cu o zi.

Cristi Borcea a ”sărit” cu banii la Dinamo. ” Patrick mi-a zis ”tati, vreau să le dau o primă.””

Cu toate acestea, Cristi Borcea s-a numărat printre spectatorii de la meciul Dinamo-FC Argeș (6-10. El a luat loc în tribunele de la Arena Națională alături de băieții săi din prima căsătorie, Patrick (25 de ani) și Angelo (19 ani), și de Cornel Varvara, un om de afaceri despre care spune că ar fi gata în orice moment "să bage două-trei milioane de euro la Dinamo".

Până la implicarea financiară a lui Varvara la echipa ”câinilor”, încântat de evoluția dinamoviștilor, Cristi Borcea a ”sărit” el cu banii pentru elevii lui Ovidiu Burcă, și a spus-o clar, imediat după meci. “Patrick, în urma jocului, mi-a zis ”tati, vreau să le dau, dacă se califică, vreau să le dau o primă.”. Și returul, o să vedeți, va fi un retur greu. Patrick o să le comunice că o să le dea o primă de 10.000”, a fost declarația afaceristului după partidă.