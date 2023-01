Cristi Borcea are un rival! Fosta vedetă a lui Real Madrid așteaptă al șaselea copil cu a treia parteneră de viață! Jese, scandal monstru cu femeia care îi va dărui o fetiță

In articol:

Cristi Borcea (51 de ani) este cunoscut ca un mare cuceritor, drept dovadă, din iubirile avute până în prezent, fostul șef de la Dinamo are 9 copii, cu patru partenere diferite! Tată model, omul de afaceri are grijă financiar de toți și se mândește cu acest lucru, pensile alimentare plătite de el fiind unele dintre cele mai mari din România.

Întrebat dacă a cumpărat tăcerea vreunei partenere de viață, afaceristul a fost sincer. "Nu, cum să le cumpăr dacă pentru ele există Dumnezeu și eu. Nu sunt modest, eu le dau oxigenul. Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții și nu am de ce să le cumpăr tăcerea. Ele sunt condamnate să se poarte frumos cu mine și cu copiii și să își vadă în primul rând de copii. Păi, dacă eu le dau oxigenul? Poți să trăiești fără oxigen? Amândouă au acum relație cu bărbați extraordinari”, a spus Cristi Borcea, la Kanal D, apoi a mai specificat ceva.

Cristi Borcea are 9 copii, cu patru partenere diferite

, a mai menționat dinamovistul.

Cristi Borcea nu pare să fie singur pe acest ”palier”, dimpotrivă, el are deja un rival în lumea sportului cu balonul rotund mondial, pe spaniolul Jese Rodriguez Ruiz, cunoscut de iubitorii fotbalului ca Jese. Fosta vedetă a lui Real Madrid are deja 5 copii la 29 de ani, cu două partenere de viață și urmează să devină tată din nou, cu actuala soție! De altfel, jucătorul a anunțat deja pe rețelele de socializare că soția sa, Aurah, așteaptă un copil. E al șaselea pentru Jese!

Jese va avea o fetiță cu modelul Aurah Ruiz

În vârstă de 29 de ani, Jese a început un nou capitol în cariera de fotbalist profesionist, dar și pe plan sentimental. După ce în 2011 era la Real Madrid, într-o echipă cu superstarurile Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria sau Sergio Ramos, spaniolul Jese a ajuns în Turcia, în prima ligă, la modesta echipă Ankaragucu. O retrogradare pentru el, însă o revenire la viață în plan privat!

Se știe că, implicat în mai multe scandaluri amoroase cu fostele iubite și actuala nevastă Aurah Ruiz, fotbalistul care promitea mult ca valoare a luat un traseu invers, și a coborât treptat în carieră. A semnat în 2016 cu PSG, care l-a deținut până în 2021, deși l-a împrumutat constant din cauza evoluțiilor sub așteptări. Acum, atacantul trecut și prin curtea celor de la Las Palmas, joacă în Turcia și speră la un sezon mai bun cu Ankaragucu, unde are 5 goluri în 16 meciuri! Mai mult decât atât, s-a liniștit și în viața de familie, unde apele s-au liniștit. Jese Rodriguez va fi tată pentru a 6-a oară, soția sa, Aurah, așteptând o fetiță pe care o vor boteza Arya. Jucătorul spanilo mai are 2 băieți cu Melody Santana (Jese Jr. și Neizan), o fiică și un fiu cu Janira Barm (Aylen și Kenai) și un fiu cu Aurah Ruiz (Nyan).

Jese, atacat de actuala soție! ”Era la Shoko Madrid, în zona VIP, fumând, bând și făcând sex în toaletă. Ce tată bun!”

Dacă în acest moment, Jese se simte fericit alături de soție, este arhicunoscut faptul că, în urmă cu ceva vreme, Aurah Ruiz nici nu mai voia să îl vadă după escapadele amoroase cu femei ”ieftine”, spunea ea. De altfel, scandalurile dintre ei au fost extrem de mediatizate, mai ales că femeia, și ea un model celebru în Spania, a fost extrem de vocală și l-a făcut praf în presă.

„N-ai timp să-ți petreci o seară alături de copilul tău, însă ai tot timpul din lume pentru cluburi. Ești cea mai mare eroare a vieții mele. Alcoolul și țigările ți-au distrus cei trei neuroni pe care îi mai aveai. Le-a zis asistentelor că trebuie să plece pentru a prinde un avion, dar era la Shoko Madrid, în zona VIP, fumând, bând și făcând sex în toaletă. Ce tată bun! Sunt video-uri cu tine, Jese, nu poți nega”, tuna și fulgera Aurah Ruiz, în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea,încet, încet, a revenit la sentimente mai bune și s-a căsătorit cu Jese, care, cel puțin pe moment, s-a cumințit.

Cine este Jese Rodriguez, atacantul iubăreț

La cei 29 de ani ai săi, Jese Rodriguez are deja două Ligi ale Campionilor în palmares și un titlu cu PSG, într-un sezon în care, din păcate, a jucat un singur minut

Pe 2 septembrie 2019, spaniolul Jese, produs sută la sută al clubului Real Madrid, a stat pe Bernebeu, ca jucător profesionist două sezoane, după alte trei jucate la Real Madrid Castilla. Apoi, ajuns la PSG (transferat cu 28 de milioane de euro), ibericul a fost împrumutat de parizieni în Portugalia, la Sporting. Înainte de asta, pe 30 august, în meciul Metz- PSG (scor 0-2) din etapa a patra a Ligue 1, Jese a jucat un minut pentru echipa din capitala Franței. Singurul din acel sezon în campionatul Ligue1, pentru că la scurt timp după a fost dat sub formă de împrumt la Las Palmas. Chiar și așa, acel minut i-a fost de ajuns lui Jese pentru a primi o medalie de campion. Al treisprezecelea trofeu câștigat de spaniol în cariera sa, în care și-a trecut în cont, printre altele, două Ligi ale Campionilor și un titlu al Spaniei alături de Real Madrid și 3 Supercupe ale Franței alături de PSG.