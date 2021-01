Cristi Borcea avere. Care este, de fapt, suma pe care o are-n conturi

In articol:

Cristi Borcea avea fler pentru afaceri încă din adolescență. Viața l-a adus în situații greu de imaginat, însă omul de afaceri a reușit să iasă cu fruntea sus întotdeauna.

Cristi Borcea avere. A fost antreprenor din adolescență

Mai mult, în timpul petrecut la închisoare și-a mărit averea.

Emil Ursu, unul dintre prietenii apropiați de-ai lui Cristi Borcea, dezvăluia într-un interviu pentru GSP Live că fostul acționar al clubului din Șoseaua „Ștefan cel Mare” făcea bani pe vremea când nici nu era major. „L-a dus mintea să facă bani, era diabolic de la vârstă aia.

Citeste si:Cristi Borcea, următorul invitat la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, marți, 19 ianuarie, la Kanal D

Eu am primit apartament în Tei, s-a mutat apoi și fratele meu la București și l-am luat la mine. Aveam video, televizor color, care pe vremea aia nu prea existau. Cristi venea nonstop la mine. La 15 ani lua videoul și televizorul color și difuza filme prin blocuri. Câștigă între 700 și 1000 de lei pe seară. Pleca cu ele sau îi chema pe alții la noi, se descurcă”, declara antrenorul Emil Ursu.

Cristi Borcea are milioane de euro în conturi

Averea lui Cristi Borcea era cotată în 2018, oficial, la 20 de milioane de euro, însă neoficial suma e mult mai mare, pentru că multe din afacerile acestuia sunt trecute pe numele rudelor.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Conturile lui Cristi Borcea au fost remarcate în anul 2007, când averea lui a fost estimată de TOP 300 Capital la 15-17 milioane de dolari. Marele boom însă a venit abia un an mai târziu, când afaceristul şi-a vândut una din afacerile deţinute în industria gazului lichefiat.

Citeste si:Cristi Borcea, tată pentru a zecea oară? Valentina Pelinel a vorbit despre cel de-al patrulea copil: „Suntem foarte fericiți”

Astfel, în 2008, Cristi Borcea vindea compania Crimbo Gas către grupul olandez SHV cu aproximativ 50 de milioane de euro şi se estima că afaceristul ajungea astfel la o avere de peste 80 de milioane de euro. Problemele cu legea au apărut în 2013, când averea estimată a lui Cristi Borcea scădea la 50 de milioane de euro. În 2014, afaceristul era condamnat la închisoare, însă afacerile acestuia nu s-au prăbuşit.

Cristi Borcea a dat lovitura în închisoare

Afaceristul Cristian Borcea a fost condamnat la șase ani și patru luni cu executare în martie 2014, în Dosarul Tranferurilor și a fost eliberat în iulie 2018. El a ajuns din nou în arest în februarie 2019, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Dosarul retrocedărilor ilegale din Constanţa. Eliberarea condiționată s-a produs în luna noiembrie a aceluiași an.

Citeste si:Cristi Borcea, ultimul mare tun imobiliar al anului 2020! Să curgă milioanele pentru fostul șef de la Dinamo!

În tot acest timp, averea fostului acționat dinamovist a crescut considerabil. Conform Libertatea.ro, una dintre firmele deţinute de Cristi Borcea în industria gazului a făcut afaceri inclusiv cu statul şi a vândut gaz lichefiat şi Penitenciarului Poarta Albă, unde a fost încarcerat acesta.

Cristi Borcea și soția lui



Astfel că, GPL Gaspeco L&D a făcut un profit de peste 60 de milioane de euro între 2014 şi 2018, cât timp Cristi Borcea a fost închis, și a avut vânzări de peste 350 de milioane de euro. Potrivit sursei citate, firma în cauză este trecută în acte pe numele mamei lui Cristi Borcea, Elena.

Citeste si:Valentina Pelinel, adevărul despre ultima sarcină! Soția lui Cristi Borcea a apelat la fertilizare în vitro: „Este un subiect tabu”

Cristi Borcea a discutat despre afacerile pe care le are în prezent, în care este asociat cu Gigi Nețoiu, și el fost acționar la Dinamo. „Cu buteliile am început înainte de Revoluție și cu buteliile sunt și acum. Deci acum tot butelii fac. După 30 de ani, tot cu asta mă ocup. Butelii, petrol și gaze. Fac doar ce-am învățat. În ce m-am băgat și n-am știut, am pierdut. Acum am 3.000 de angajați și mă ocup de agricultură și de turism”, a spus afaceristul, la GSP.ro.

SURSE: GSP.ro , Libertatea.ro