In articol:

Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare despre copiii făcuți în pușcărie! Cristian Borcea nu a depășit nici acum coșmarul închisorii. Drept dovadă, omul de afaceri susține că detenția l-a distrus la nivel psihic, așa că, și acum, nu poate dormi fără a lua Xanax, Imovane, Dormicum sau Diazepam!

Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare despre copiii făcuți în pușcărie! ”Celula era de 10 metri, fără duș”

Fostul șef al dinamoviștilor a vorbit, în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, despre perioada horror din penitenciar, fie că s-a numit Poarta Albă, fie că a a fost vorba despre Jilava.

”Eram câte 12 în cameră. Dușul era pe hol, la 500 de metri. Unde era luxul? Nici la Poarta Albă, nici la Jilava n-aveau duș în cameră. La Jilava aveam pe secție dușul și făceam duș 200 de persoane într-o singură oră! Eu n-am stat niciodată doar cu Victor și Giovanni într-o cameră. De exemplu, la Jilava eram 4. Am stat eu cu Victor și cu alți doi. Dar celula era de 10 metri, fără duș”, a comentat Borcea pentru gsp.ro

Citeste si: Momente de cumpănă pentru Cristi Borcea: „Am vrut să iau toate medicamentele...” Milionarul a spus totul despre anii petrecuți la pușcărie

Citeste si: Disperat că se va infecta cu coronavirus, Cristi Borcea și-a cumpărat mii de teste! Are cât pentru un spital întreg! Cine l-a dat de gol

Citeste si: Alina Vidican, schimbări uriașe! Ce a făcut fosta soție a lui Cristi Borcea, la Miami și cum a scăpat de tot ceea ce o mai lega de afacerist

Cristi Borcea a reușit să își reunească toți cei nouă copii într-o permisie

Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare despre copiii făcuți în pușcărie! Dincolo de lucrurile rele care i s-au întâmplat la ”răcoare”, Cristi Borcea are, acum, satisfacția că afacerile îi merg bine, în plus, din punct de vedere personal, și-a putut reuni toată familia. ”Eu am nouă urmași! Am reușit să-mi adun toți copiii anul trecut, în vară. Eu eram în detenție și-am avut permisie să ies cinci zile din penitenciar. Atunci i-am văzut pe toți. Cu copiii din America, cu Alex și Gloria, e mai greu. Coco, băiatul meu, e tot dinamovist. Are 17 ani. Bine, toți sunt dinamoviști. Sângele apă nu se face”, a spus Cristi Borcea

Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare despre copiii făcuți în pușcărie! ”Mulți au spus că i-am făcut în camera nupțială”

Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare despre copiii făcuți în pușcărie! Inevitabil, discuția a ajuns și la odraslele făcute în închisoare.”Am patru copii concepuți în detenție. Cei trei cu Valentina și Gloria din cea de-a doua căsătorie. Mulți au spus că i-am făcut în camera nupțială. Însă nu este adevărat, nu am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Am avut adrenalină, stimulant”, a conchis Borcea la interviul cu Ovidiu Ioanițoaia.