Cristi Borcea e disperat şi trage un semnal de alarmă. Fostul acţionar al lui Dinamo nu poate fi indiferent atunci când vede în ce situaţie se zbate Dinamo, aflată pe locul 8 în campionat, care poate rata pentru al treilea an consecutiv calificarea în play-off. „În momentul de față Dinamo nu are nimic. Suporterii trebuie să înțeleagă că Dinamo fără stadion e mai rău decât Rapidul. Eu zic că Dinamo se desființează într-un an de zile”, a declarat Borcea la Realitatea TV.

„Suporterii dinamoviști ar trebui să facă front comun în momentele de criză și vor reveni. A mai existat o criză foarte mare în 1995. Acest club mai există sub numele de Dinamo datorită lui Cornel Dinu. În 1995 a fost o perioadă mai grea decât acum. Aveam contracte de 5-600.000 de dolari.”, a continuat Cristi Borcea. (vezi cum a fost la aniversarea lui Patrick Borcea, care a împlinit 22 de ani)

Cristi Borcea e disperat: "Vin şi eu cu un milion de euro"

“Atunci am făcut celebra echipă de la centrul de copii și juniori. Mergeam cu nea Cornel Dinu peste tot. Eu eram ca poștașii, mergeam cu chitanțierul după mine. Cu cine se întâlnea nea Cornel, eu scoteam chitanțierul. Dacă nu era Cornel Dinu și ministrul Tărăcilă... Dinamo a fost atunci la un pas de desființare, cum e și acum”, a mai spus Borcea.

„Singurul proiect pe care îl susţin e cel al asociaţiei Dinamovişti pentru Dinamo. Dar aştept să strângă 4 milioane de euro. Dacă fac asta şi iau clubul de la Negoiţă, Vova Cohn a zis că vine cu 500.000 de euro, vin şi eu cu un milion de euro dacă se face treaba asta. Pentru că e domnul Cornel Dinu acolo. Pentru Patrick, fiul meu, o fac, că plânge, suferă...”, a mai mărturisit Cristi Borcea.