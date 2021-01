In articol:

Cristi Borcea operații estetice. De câte ori s-a lăsat afaceristul pe mâna chirurgului estetician veți afla din rândurile ce vor urma.

Cristi Borcea s-a lăsat pe mâna chirurgului plastician și a recurs la câteva operații estetice, care să îl facă să pară mai tânăr. Fostul finanțator al clubului Dinamo București și-a șters complet ridurile pe care le-a căpătat în cei cinci ani în care a stat în detenție.

Cristi Borcea, în vârstă de 51 de ani, și-a vopsit părul, are pomeți înalţi, sprâncene ridicate şi niciun rid de expresie. Surse medicale susțin că acesta şi-a operat pungile de sub ochi (blefaroplastie), şi-a pus botox pentru ridurile de expresie de la nivelul frunţii, în colţul ochilor şi între sprâncene. În plus, el mai are liposucţie la nivelul guşei, zona de sub bărbie, numeroase tratamente de rejuvenare (reîntinerire), de îngrijire a pielii, cu radiofrecvenţă, posibil şi mezoterapie şi tratamente cu laser, potrivit impact.ro.

Cristi Borcea operații estetice. De câte ori s-a lăsat afaceristul pe mâna chirurgului estetician.[Sursa foto: Facebook]

Ce spun esteticienii despre operațiile lui Cristi Borcea

Mazilu Gabriel, medic estetician, spune că Cristi Borcea arată bine, iar operațiile au fost făcute corect. Medicul a mai explicat la ce tip de proceduri a recurs celebrul om de afaceri.

“Părerea mea este că el are blefaroplastie superioară și inferioară, chirurgia pleoapelor, cel puțin inferioară sigur are, 100%. Are botox pentru ridurile de expresie de la nivelul frunții, în colțul ochilor, se mai numește labă de gâscă, și intersprancenar, între sprâncene. Și cred că mai are liposucție la nivelul gușei, zona de sub barbie.

Comparativ cu alte poze, așa reiese din cele recente! Esteticianul care s a ocupat de dansul i-a dat un aspect natural al feței, arată bine. În plus, cred că are și tratamente de rejuvenare și reîntinerire, de îngrijire a pielii, gen radiofrecvență, poate și mezoterapie, tratamente cu laser. Sigur a apelat la tratamente estetice, de întinerire la nivelul fetei. Are o față îngrijită și OK din punctul meu de vedere. Nu e nimic disgratios, e în regulă!”, a declarat dr Mazilu Gabriel, chirurg estetician pentru perfecte.ro.

Cristi Borcea, următorul invitat la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, marți, 19 ianuarie, la Kanal D

Cristi Borcea va fi următorul invitat la emisiunea prezentată de Denise Rifai. Omul de afaceri va răspunde celor 40 de întrebări în cadrul emisiunii fenomen "40 de întrebări cu Denise Rifai!".

Cristi Borcea va intra sub tirul întrebărilor lui Denise Rifai, telespectatorii având ocazia să descopere lucruri mai puțin cunoscute, din viața celebrului afacerist român, care au ținut, mult timp, primele pagini ale ziarelor.

"Ați fost otrăvit cu argint viu?”, “Ați sedus-o pe judecătoarea care v-a achitat?”, “Cum se fac banii din închisoare?”, sunt doar câteva dintre întrebările pregătite pentru Cristi Borcea.