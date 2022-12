Cristi Borcea și a Valentina Pelinel au anunțat decizia, cu puțin timp înainte de Crăciun. Vestea dată chiar de blondină: „Doar atunci poți să înțelegi și să te porți așa cum trebuie”

In articol:

În urmă cu câțiva ani, relația dintre Cristi Borcea și Valentina Pelinel era subiectul principal în presa din România, iar majoritatea oamenilor nu credeau că cei doi vor forma un cuplu pentru mult timp.

Însă, aceștia au demonstrate că iubirea dintre ei este mult mai mare decât orice ar spune alții, iar acum sunt o familie fericită.

Unde și cu cine vor petrece cei doi sărbătorile de iarnă?

Cristi Borcea alături de soția sa și cei trei copii ai lor [Sursa foto: Instagram]

Relația dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea a fost pusă la grea încercare în perioada în care omul de afaceri a fost închis în spatele gratiilor. După câțiva ani în care fostul acționar a stat departe de familie s-a întors acasă, iar acum poate recupera timpul pierdut alături de cei dragi. Atât el, cât și soția sa, Valentina Pelinel, au decis ca sărbătorile de iarnă să le petreacă acasă alături de familie.

Astfel, afaceristul va fi împreună cu cei nouă copii pe care îi are cu patru femei. Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo vin din căsnicia cu Mihaela Borcea. Alex și Gloria sunt rezultatul relației lui Cristi Borcea cu Alina Vidican, iar Carolyn, este fiica din relația cu avocată Simona Voiculescu. Alături de actuala sa soție, fostul model Valentina Pelinel, fostul acționar are trei copii, două fetițe gemene și un băiat pe nume Milan.

„Noi stăm întotdeauna acasă de Crăciun, anul acesta o să stăm acasă și de Anul Nou, adică o să ieșim probabil undeva noi doi sau cu prietenii, dar nu plecăm din țară. În schimb, pentru că au venit și frații din America, și copiii din America, mergem la munte câteva zile să vadă zăpadă, ca să fie toți împreună, să se joace”, a declarat Valentina Pelinel, conform Unica.

Care este relația actualei soții a afaceristului cu cei nouă copii?

Valentina Pelinel nu este mama doar pentru cei trei copii ai ei pe care îi are cu Cristi Borcea, ci este mama pentru toți cei nouă copii ai acestuia. Fostul model se comport frumos cu toți copii și are grijă de fiecare. Aceasta a declarant că până nu ajungi în postura de mama nu ai de unde să știi cum să te comporți cu un copil.

„Până nu ești mamă și simți pe pielea ta, și vezi cât de diferiți sunt între ei și cum se comportă un copil și că e normal să se comporte uneori și nu întocmai ca la carte, doar atunci poți să înțelegi și să te porți așa cum trebuie cu un copil”, a mai adăugat blondina.

Valentina Pelinel a împlinit 42 de ani

În urmă cu o săptămână, Valentina Pelinel a împlinit frumoasa vârstă de 42 de ani. Soția lui Cristi Borcea a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care spunea cât de fericită este alături de familia sa.

„Azi am mai adăugat un an în fila vieții. Am primit de la viață mai multe decât am cerut și asta e ceea ce poate fi mai frumos și interesant… o viață plină”, a scris Valentina Pelinel pe Instagram, potrivit Libertatea.