Cristi Borcea, tată pentru a zecea oară? Valentina Pelinel a vorbit despre cel de-al patrulea copil: „Suntem foarte fericiți”

Cristi Borcea și Valentina Pelinel plănuiesc să devină din nou părinți? Declarațiile fostului model.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au cununat civil în data de 12 septembrie 2018. Cei doi au o familie numeroasă și nu plănuiesc să se oprească aici. În anul 2016, Valentina Pelinel a adus pe lume primul copil al cuplului, pe Milan. În 2019, cei doi au devenit din nou părinți, de data aceasta de gemene, Indira Maria și Rania Maria. Fostul model a dezvăluit că, deși au casa plină de copii, ei nu ar „spune nu” unui alt copil în familie.

„Nouă ne plac, dar deocamdată avem casa plină de copiii (râde). Nu spun nu, cine știe ce îți poate aduce ceasul. De când îi avem pe cei mici, suntem foarte fericiți. Evident că nu este deloc ușor, mai ales la vârstele acestea, dar satisfacția e mare. Nu se compară cu absolut nimic pe lumea asta zâmbetul lor, bucuria din ochii lor. E un sentiment special, unic”,a declarat Valentina Pelinel, într-un interviu.

Deși are trei copii, Valentina Pelinel este o mămică descurcăreață și reușește să își facă timp și pentru ea.

„Grădinița este la doi pași de casa noastră. Milan este ok, s-a obișnuit, penteu gemene a fost un pic mai delicat. Dar stau doar patru ore, program scurt, apoi vin acasă, dorm acasă. În intervalul acesta am timp să mă ocup și de mine. Merg la sală, mai fac masaj, am și eu timpul meu, merg la un tratament de întreținere sau la coafor. Mi-am împărțit timpul foarte bine”,a mai spus soția omului de afaceri.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au împreună trei copii [Sursa foto: Instagram]

Valentina Pelinel, adevărul despre nașterea gemenelor! Soția lui Cristi Borcea a apelat la fertilizare în vitro: „Este un subiect tabu”

Valentina Pelinel a apelat la fertilizare în vitro pentru a putea rămâne însărcinată din nou. Soția fostului patron de la Dinamo s-a arătat foarte mulțumită de acest proces, care a decurs natural și a avut loc în România, fără să fie nevoită să plece în străinătate.

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame”,a declarat Valentina Pelinel, într-un interviu pentru Ok Magazine.

Sursă: Click