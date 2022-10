Cristi Brancu a făcut anunțul neașteptat, după 14 de ani de mariaj cu Oana Turcu: „E viața mea. Atât vă spun”

In articol:

Prezentatorul TV, Cristi Brancu, a împlinit 14 ani de căsnicie alături de Oana Turcu cu care are și un copil în vârstă de 11 ani, Tudor.

Criti Brancu: „ În funcție de situația dată, are ea cea mai bună părere, alteori eu”

A marcat momentul cu un interviu special, în care a vorbit despre relația specială oe care o are cu femeia care i-a dăruit unicul său fiu, dar și despre viața sa profesional.

Vedeta de televiziune a declarat faptul că deși au trecut 14 ani de când el împreună cu soția sa, Oana Turcu, formează un cuplu nimic nu s-a schimbat și că nu s-a simțit niciodată mai iubit. Acesta a mai dezvăluit și că indiferent dacă au păreri contradictorii, ei se înțeleg din priviri, iar dragostea lor crește în fiecare zi mai mult.

,,În funcție de situația dată, are ea cea mai bună părere, alteori eu. Uneori, Tudor are ideea perfectă! Privim întotdeauna spre noi și înainte, fără orgolii prostești. Ne înțelegem din priviri, ne îmbrățișăm și ne iubim zi de zi, chiar dacă avem păreri diverse. Nu m-am simțit niciodată mai iubit”, a susținut vedeta TV, pentru Ciao.ro .

Prezentatorul a mai vorbit și despre fiul său Tudor, în vârstă de 11 ani, de care este extrem de mândru. Mai mult, se pare că micuțul, încă de la o vârstă fragedă este foarte activ pe rețelele de socializare și are toate șansele să devină un influencer cunoscut.

Până și Cristi Brancu este uimit de ambiția și perseverența de care dă dovadă fiul său.

,,Tudor a devenit un creator de conținut online de la vârsta de șase ani, fără să-l fi îndemnat nimeni. E foarte talentat în crearea de povești, pe care le pune în scenă și le montează cu o viteză care mă uimește. Așa cum e el, mă emoționează cel puțin o dată pe zi. E un băiat minunat, care întoarce iubirea pe care o primește. Atât vă spun: cu ritmul în care lucrez, fiecare trezire dimineața devreme e o încercare. Dar după ce primesc o îmbrățișare și un ,,te iubesc, tati” în fața școlii, zbor pentru restul zilei”, povestește Cristi Brancu despre fiul său.

Cristi Brancu are peste trei decenii de când este în presă: „Nu numai că mai pot, dar sunt extrem de în forță”

Un alt subiect despre care Cristi Brancu a vorbit este cariera sa. Este de 31 de ani în domeniul jurnalismului și mulți se întreabă dacă mai poate duce. Ei bine, răspunsul acestuia ar putea să-i uimească pe foarte mulți, căci nu doar că mai poate, ci chiar este dispus să se autodepășească.

,,Se împlinesc chiar 31 de ani de la primul articol publicat. Se împlinesc pe 1 noiembrie – și ziua Oanei, ce semn de destin! Am făcut atât de multe în acești ani – scris și vorbit, pe scene, săli de curs și pe YouTube-, încât mă mai întreabă uneori cineva – “mai poți”? Le răspund clar: e viața mea! Nu am renunțat niciodată la ceea ce am visat! Nu numai că mai pot, dar suntem în cursă, în forță, pe turnantă. Am descoperit că presa e viața mea, umplând caiete cu texte la 10 ani”, a declarat acesta.

În ceea ce privește oamenii care i-au influențat cariera, acesta a menționat nume răsunătoare din presă precum Marcel Pușcașu, Radu Teposu și Mihai Gâdea.

,,Sunt mulți oameni care mi-au oferit un imbold în carieră. Marcel Pușcaș, acum 30 de ani, a recomandat un puști de 18 ani, ca reporter. A fost prima șansă. Acolo l-am întâlnit pe creatorul de presă Radu G. Teposu, de la care am învățat și am ajuns redactor-șef în presa scrisă. Într-o bună zi, a venit Mihai Gâdea care, împotriva tuturor părerilor contrare, m-a aruncat direct în prime time, live, și acolo am rămas”, a mărturisit prezentatorul TV, pentru sursa menționată mai sus.