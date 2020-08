Alin Oprea si Larisa, divorteaza după mai bine de 20 de ani de căsnicie

In articol:

Alin Oprea și soția lui, Larisa sunt despărțiți de câțiva ani, însă divorțul celor doi nu a avut loc până acum. Alin Oprea și Larisa se afla de câteva săptămâni în mijlocul unui scandal ce a ajuns și în presă, după ce artistul a apărut cu o altă femeie, chiar în momentul în care divorțul lor a ajuns la tribunal. Se pare că inițial, Alin Oprea și Larisa hotărâseră să se despartă amiabil la notariat, numai că în ultimul moment totul s-a schimbat și s-a ajuns la un proces la tribunal. Sunt zvonuri că artistul refuză să-și lase fosta parteneră să-i păstreze numele de familie.

Larisa Oprea, încă soţia solistului de la Talisman, locuieşte în Londra de 3 ani, împreună cu cei doi copii, Melissa (18 ani) şi Adrian (21 de ani). În presă au apărut zvonuri că Larisa a decis să se despartă de Alin Oprea, iar printre motivele invocate de aceasta ar fi fost infidelitatea artistului dar şi faptul că îi plăcea să bea mai mult decât ar fi fost normal. Informaţiile au fost însă negate de cântăreț.

Alin Oprea, transformat total după despărțirea de soție

În ultimele zile, mai mulți apropiați sau doar cunoscuți ai cuplului au vorbit despre relația acestora. Printre aceștia, și Tavi Colen, fostul coleg de trupă cu Alin Oprea, cel care a învinuit-o pe Larisa Oprea de plecarea lui din trupă. (Vezi aici ce a spus Tavi Colen despre Larisa Oprea)

Cristi Brancu nu crede că Larisa Oprea a vrut despărțirea lui Tavi Colen de Talisman

Zilele trecute, jurnalistul Cristi Brancu a vorbit despre relația dintre Alin Oprea și Larisa. Acesta nu crede că soția solistului de la Talisman a contribuit la plecarea lui Tavi Colen din trupă

Cristi Brancu, despre despărțirea lui Alin Oprea de Larisa[Sursa foto: Facebook]

”Tot aud oamenii zicând că din cauza Larisei s-a despărțit trupa Talisman. Alin este major, vaccinat... Eu am lucrat 2 ani cu ei, pentru că Alin a fost organizatorul festivalului de la Amara și eu am fost prezentator. Am stat cu ei ore întregi. Larisa era mâna dreaptă a lui Alin în tot ceea ce însemna organizarea. Larisa și cu Alin au făcut echipă ani buni, spre binele familiei, al copiilor, al business-ului lor. La un moment dat, Larisa a decis să plece.

Din câte am auzit, Alin a ajutat-o pe Larisa într-o anumită situație de viață, când ea a avut o problemă și el i-a fost alături. De la un moment încolo, faptul că ea a plecat a arătat că există niște neînțelegeri. Ideal, din punctul meu de vedere, era ca această relație să se încheiei înainte ca Alin să apară cu altă femeie”, a afirmat Cristi Brancu despre divorțul dintre Alin Oprea si Larisa Oprea.