Cristi Minculescu a părăsit de două ori trupa Iris și de fiecare dată s-a întors. În 2017, însă, el a plecat definitiv din trupă și nu mai există șanse ca ei să se reunească din nou, de dragul fanilor. De vină pentru plecarea lui ar fi chiar Nelu, fostul coleg de trupă cu care nici nu mai ține legătura.

Cristi Minculescu exclude o reuniune a trupei Iris

„Ultima dată, în 2017, nu am plecat din trupă, pentru că într-un final mi-am dat seama că nu eu sunt cel care a greșit și că nu eu sunt cel care trebuie să plece din vina fostului nostru coleg. Eu, Boro și Valter nu am plecat din „Iris”, ci am ales să nu mai colaborăm cu Nelu, iar aceasta este o nuanță foarte importantă și care face diferența. Aspectele privitoare la numele „Iris” sunt o discuție separată, dar din trupă nu am plecat, pentru că noi înșine suntem trupa!

sursa foto: Facebook