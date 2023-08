Cristi Pulhac, cel mai sincer interviu despre familia lui: „ A fost momentul potrivit să facem un copil” Cât de bine se descurcă în rolul de tată | EXCLUSIV

In articol:

Cristi Pulhac este figură foarte plăcută în lumea mondenă. Acesta a devenit cunoscut în urma sportului care l-a consacrat, fotbalul, iar ulterior ca actor și apariții tv carismatice. Cristi Pulhac are și o familie superbă, supriza uriașă fiind fiul său, care s-a născut în secret.

Cristi Pulhac, dezvăluiri despre viața de tătic

În urmă cu ceva timp, Cristi Pulhac ne-a mărturisit într-un interviu exclusiv, cum se descurcă în rolul de tată. Acesta face echipă bună cu soția lui și consideră că cel mai important este să îți planifici o familie, nu să apară din întâmplare.

"Eu și Raluca suntem foarte atenți cu copilul. Îți dai seama, nu mai simt la fel, oriude mă duc, gândul meu acasă. Ne bucurăm de fiecare moment, e un moment special, e vorba despre Matei, suntem fericiți. Mai avem și momente în care ne gândim acasă, nu mai sunt la fel de euforic cum eram înainte. E foarte frumoasă viața de tată, dar dacă vine în momentul oportun, când tu și partenera de viață îl dorești. Noi ne-am dorit și credem că a fost momentul potrivit și ne bucurăm maxim de el. Practic, nu mai putem să facem chiar atât de multe lucruri, e logic. A analizat situația înainte și ne descurcăm cu brio. Practic, ne bucurăm de fiecare moment. Nu mi se pare atât de greu. Chiar dacă avem atât de multă muncă, nu suntem stresați.", a declarat Cristi Pulhac, pentru WOWnews.

Cristi Pulhac, totul despre botezul fiului său

Cristi Pulhac și-a botezat fiul tot în secret, iar nașul său este chiar Matei Dima, cunoscut în lumea media cu numele de Bromania. Acesta a povestit cum s-au cunoscut cu actorul și cât de apropiați au devenit.

”Botezul a fost un moment intim pentru noi, ne-am dorit să fie ceva mai restrâns, Matei Dima e nașul copilului nostru, eu cu el ne-am împrietenit foarte mult, Raluca se știe cu Matei din Constanța, ei au fost în generală, au fost la aceeași școală, noi ne-am împrietenit după, e o întreagă poveste, am devenit prieteni buni. Noi ne-am dorit foarte mult ca el să fie nașul copilului nostru, și el a fost foarte fericit că l-am pus. A fost foarte frumos, în schimb nu am făcut mare tam tam, nu am chemat televiziunea, am vrut să fie ceva mai intim și cam atât”, a zis Cristi Pulhac, pentru o publicație.

