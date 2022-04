Cristian Boureanu și Cristina Belciu și-au spus adio! Motivul despărțirii, dezvăluit chiar de către cei doi: "Suntem foarte siguri de decizia luată!"

In articol:

Cristian Boureanu și Cristina Belciu au decis să pună capăt relației, după patru luni și jumătate de când au recunoscut oficial că sunt un cuplu.

Se pare că afaceristul și frumoasa șatenă au ajuns la concluzia că nu sunt compatibili, așa că au decis să meargă fiecare pe drumul lui.

Cristina Belciu, primele declarații despre despărțirea de Cristian Boureanu

Cristina Belciu a mărturisit că ea și Cristian Boureanu nu s-au despărțit cu scandal, ci dimpotrivă. Cei doi au rămas în relații bune și chiar păstrează legătura, în calitate de prieteni. Modelul a dezvăluit că adevăratul motiv al separării nu l-a reprezentat diferența de vârstă, ci mai degrabă incompatibilitatea: "Am decis de comun acord să ne despărțim. Cu Cristi am rămas în relații bune, ne sunăm, vorbim, dar în calitate de prieteni, nu de iubiți. Suntem foarte siguri pe decizia luată și nu există șansa să reluăm relația. Patru luni și jumătate a durat povestea noastră, am încheiat-o de curând.

Cristina Belciu [Sursa foto: Instagram]

Am locuit împreună, ne-am înțeles foarte bine și pot spune că diferența de vârstă nu a fost motivul despărțirii, ci incompatibilitatea. Erau situații în care vedeam lucrurile altfel, astfel că la un moment dat nu am mai putut trece peste ele. Cu fiica lui m-am înțeles bine, vorbesc în continuare și cu ea.", a declarat Cristina Belciu, pentru click.ro.

Cristian Boureanu și Cristina Belciu [Sursa foto: Instagram]

Cristian Boureanu: "Cristina a fost cel mai bun și frumos cadou de la destin, pe care l-am primit în ultima perioadă"

Cristian Boureanu a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale iubite după despărțire. Afaceristul a recunoscut că modelul a venit în viața lui într-un moment neașteptat, însă a reprezentat cel mai frumos cadou din partea destinului: "Cristina a fost cel mai bun și frumos cadou de la destin, pe care l-am primit în ultima perioadă. O dragoste neașteptată și împărtășită de amândoi, la maximum, care ne-a făcut să trecem peste orice judecăți și prejudecăți și să încercăm să fim împreună.

Cristina e matură și educată, cu un suflet excepțional și o inimă enormă, o fată cum nu credeam că o să întâlnesc și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus-o în viața mea. O veritabilă lady, cu un suflet de copil. Și care a reușit să-mi schimbe viața în bine mie și, mai ales, paradoxal, fetei mele, Ioana, pe care a reușit să o ajute să-și descopere pasiunea și talentul. Mulțumesc pentru tot, Cristina!", a transmis Cristian Boureanu, pentru sursa citată.