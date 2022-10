Cristian Daminuță, pregătiri intense pentru botezul fiicei sale! A oferit toate detaliile despre fericitul eveniment: „Am ales să mă ocup eu”

In articol:

Cristian Daminuță radiază de fericire. Fostul fotbalist a devenit tătic de fetiță în urmă cu aproape 3 luni, iar de atunci se poate declara un bărbat împlinit, căci are doi copii frumoși și sănătoși, având și un băiat mai mare, Dominic.

Acum, tot ce a mai rămas de făcut pentru ca totul să fie în regulă este creștinarea micuței, iar fostul fotbalist a vorbit despre acest subiect, oferind

mai multe detalii.

Fostul sportiv a explicat că fericitul eveniment va avea loc pe data de 12 noiembrie și nu știe încă dacă petrecerea va fi una fastuoasă sau nu, asta pentru că nu știe câte persoane vor onora cu prezența fericitul eveniment.

„ Suntem în toiul pregătirilor pentru botezul micuței. Am intrat în linie dreaptă, adică facem ultimele retușuri înainte de eveniment. Botezul va avea loc luna viitoare, pe 12 noiembrie. O să facem o petrecere... nu știu dacă o să fie mare sau medie, dar o petrecere va fi cu siguranță. Rămâne să vedem numărul invitaților și în funcție de asta o să știm dacă o putem cataloga o petrecere fastuoasă. Tot ceea ce ține de muzică, am optat pentru bunul meu prieten, pentru David de la Oradea.(...) Rămâne să vedem pentru cover-uri, muzică ușoară la cine apelăm. ”, a dezvăluit Cristian Daminuță, pentru un post TV.

Cristian Daminuță și fiica sa [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Cristian Daminuță se ocupă singur de organizarea botezului

Cristian Daminuță este mai implicat în organizarea fericitului eveniment, iar acesta a explicat că face acest lucru pentru că a dorit să-i ia un stres de pe cap soției sale, pentru a avea mai mult timp să se ocupe de micuța lor, având în vedere că fetița depinde de mama sa în toată această perioadă.

De asemenea, fostul fotbalist petrece mai mult timp alături de fiul său cel mare, Dominic, cu care are o relație foarte specială.

„Sunt eu mai implicat în organizare, că ea trebuie să alăpteze și are mai mult îndatoriri de mămică în perioada asta și de aia am ales să mă ocup eu. Avem norocul că cea mică este foarte cuminte, în afara problemelor de colici.(...) Eu sunt mai mult cu băiatul, el fiind deja mare, mă pot înțelege cu el ca și cu prietenul meu, îl iau cu mine peste tot, iar Mădălina e cu fetița, pentru că depinde de ea, trebuie s-o alăpteze.”, a explicat fotbalistul.

Cristian Daminuță și fiul său [Sursa foto: Instagram]