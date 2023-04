Cristian de la Casa Iubirii, fostul iubit al Ștefaniei, idilă secretă cu Nona? Cei doi s-au întâlnit de curând: "A existat atracție între noi, ea a fost emotivă" | EXCLUSIV

In articol:

Cristian, fost concurent Casa iubirii sezonul 1, a vorbit despre fosta relație, despre noile planuri, dar și despre concurenții din Casa iubirii. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Cristian a menționat că în acest moment este singur și că după ultima relație pe care a avut-o a început să fie puțin mai rezervat.

Tânărul a vorbit și despre Nona, concurentă în Casa iubirii sezonul 2 și a recunoscut că o place, mărturisind că este genul lui de femeie, dar nu poate să acționeze deoarece aceasta a format deja un cuplu în emisiune. Cristian a povestit că a rămas în relații bune cu toți foștii colegi de emisiune, însă cel mai des vorbește cu Flavius.

Cristian, îndrăgostit de Nona?

Se pare că pe lista Nonei se mai adaugă un admirator. Este vorba despre Cristian, fostul iubit al Ștefaniei. Acesta e recunoscut că cei doi s-au întâlnit și a rămas impresionat dee brunetă.

"Nona face sală unde fac și eu. Nu pot să mint, îmi place Nona. I-am spus și ei chestia asta la sală. A reacționat puțin neutră, având în vedere că are relație. Știu că a spus că îi plac băieții mai mici decât ea, de unde și relația. Ea a fost puțin emotivă. Nu știa cum să se comporte în situația de față, pentru că având relație, poate a fost și atracție între noi doi, nu mă pot pronunța. Cel puțin din partea mea a fost. Am vorbit foarte puțin, dar am rămas surprins când am văzut-o, mi-a plăcut.", a declarat Cristian.

Cristian vrea să fie singur o perioadă

Cristian declară totuși că nu vrea să se angajeze într-o relație, cel puțin o perioadă. A fost rănit în dragoste și preferă să se refacă.

"Mi-am dat asta că după mai multe experiențe și persoane, nu știu dacă o să-mi fure cineva inima curând și dacă o face, o face cu acordul meu. O să fiu puțin mai rezervat, având în vedere că m-am aruncat de la început și ulterior nu a fost bine.", a spus Cristian, la Culisele Iubirii.

