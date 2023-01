Cristian Jitaru, dezamăgit de Mona și în ziua divorțului la notar! Detalii neștiute despre separarea lor: "Să mă pui pe mine într-o postură inferioară e puțin ciudat" | EXCLUSIV

In articol:

Cristi Jitaru a divorțat de Mona la notar. La scurt timp de la semnarea actelor oficiale de divorț, la emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Jitaru a dezvăluit, în exclusivitate, ce s-a întâmplat în cabinetul notarului, unde s-a întâlnit cu fosta soție, pentru ultima oară.

Cristian Jitaru, adevărul despre separarea de Mona

Jitaru a mărturisit că despărțirea de Mona s-a produs la doar două luni de la cununia civilă, după o ceartă puternică. El a fost cel care a depus, la începutul lunii decembrie, acțiunea de divorț și, în ciuda dorinței Monei de a se mai împăca în perioada Sărbătorilor, decizia lui a fost una definitivă.

Divorțul dintre Mona și Jitaru e oficial! Bărbatul a fost la notar și a semnat actele, fără remușcări. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, Jitaru a vorbit despre relația lor, așa cum a fost până la momentul ruperii și motivul real al despărțirii.

"Am fost un cuplu special. A fost cea mai tare relație pe care am avut-o și nu o regret absolut deloc. Am avut momente unice, pot spune. Din păcate, din cauza certurilor din nimic, uite că s-a ajuns aici. Eu sunt foarte orgolios și nu pot să trec peste niște lucruri, am anumite principii. Orice mi-ai face, oricât de mult te-aș iubi, nu pot. Nu îmi doresc să fie ca mine, să am eu dreptate. Consider că despărțirea asta vine în urma faptului că e prea imatură.", a declarat Cristian Jitaru.

Cristian a fost cel care a luat decizia ca fiecare să își vadă de drumul lui și să întrerupă mariajul.

Se pare că Mona a călcat strâmb, iar el nu a putut să o ierte. Într-un moment vulnerabil, nu s-a mai putut abține și a dezvăluit ce i-a făcut fosta soție.

"Eu am fost țapul ispășitor într-adevăr, pentru că mi-am dat seama că nu mai am un viitor cu ea. Chiar dacă o iubeam, degeaba există iubire, dacă nu e și respect. Consider că nu m-a respectat îndeajuns de mult. Să mă pui pe mine într-o postură inferioară e puțin ciudat, având în vedere că eu sunt bărbatul tău, acum fostul.", a mărturisit Cristian Jitaru.

Mona a încercat să salveze căsnicia, dar Jitaru nu a vrut

Deși a fost ferm în decizia luată, Cristian Jitaru a avut emoții la semnarea actelor de divorț. S-a gândit de două ori, însă a ajuns la concluzia că nu mai merită. Totuși, se simte durerea în glas, semn că mai are sentimente pentru Mona.

"Este normal să ai emoții. Eu nu am mai trecut prin așa ceva. M-am gândit, de ce să mint și mi-am dat seama că fac ceea ce trebuie. Mai greu a fost când am ajuns la notar și a trebuit să semnez definitiv, când am văzut că a trecut de la numele meu la numele ei ex.", a mai spus Cristian Jitaru.

Mai aflăm și că Mona a vrut să repare relația, însă pentru Cristian nu a existat și nu există nicio cale de întoarcere. Jitaru vrea să treacă mai departe și să își continue viața fără dansatoare.

"Am șters câteva poze cu ea, m-am mai eliberat, sunt bine. Eu nu am încercat să mă împac, ea a încercat, pentru că era normal din punctul meu de vedere. Crede că s-a simțit cu musca pe căciulă cred eu. Fata a încercat să îndrepte lucrurile, dar m-am ținut tare și nu pot trece peste anumite chestii. Am principii și sunt foarte orgolios, din păcate pentru mine și pentru noi.", a precizat Cristian Jitaru, la Online Story.

