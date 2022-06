Cristian Marinescu aruncă bomba: Roxana Nemeș i-a pus capac! "Este de-a dreptul superbă" | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Marinescu este unul dintre cei mai iubiți influenceri din mediul online. Acesta a cunoscut succesul în urma participării în cadrul unui celebru show de matrimoniale, pe care l-a și câștigat. Acesta a avut o relație de cuplu cu Maria, o altă concurentă extrem de îndrăgită de public.

Cristian Marinescu, tânăr și neliniștit

Cristian Marinescu este fără doar și poate un personaj. De curând, a avut loc un eveniment extravagant, cu și despre celebritățile din România. Acestea trebuiau doar să se distreze și să respecte codul vestimentar impus și anume tema "tânăr și neliniștit". Cristian Marinescu și-a făcut și el apariția, distrându-se la maxim. Acesta susține că e conform temei și că indiferent de vârstă, va iubi mereu petrecerile și să cunoască oameni noi. WOWbiz a stat de vorbă cu influencerul, care precizează că este mândru că îi inspiră pe ceilalți prin faptele, atitudinea și gândirea sa.

"Sunt încă foarte tânăr, am 24 de ani, dar cred că și la 50 de ani o să mă vezi aici, cu aceeași poftă de viață și într-adevăr tânăr și neliniștit. Vârsta este doar un număr, cum știm cu toții. Am văzut aici numai oameni frumoși, numai oameni care au cu ce să iasă în față, să vină la un eveniment de genul acesta și consider că lucrurile iau o amploare bineînțeles foarte plăcută pentru noi toți și, de ce nu, ne bucurăm să inspirăm atâta lume." , a declarat Cristian Marinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cristian Marinescu, fermecat de Roxana Nemeș

Bomba vine abia acum! Lui Marinescu i s-a pus pata! Pe cine credeți? Este vorba chiar despre Roxana Nemeș, moderatoarea podcastului "Roxana te dezbracă de secrete", difuzat pe canalul de Youtube WOWnews. Iată ce a spus despre frumoasa artistă.

"Principalul scop cu care am venit aici este să ne distrăm, să cunoaștem lumea și, de ce nu să ne integrăm în lumea showbiz-ului. Sincer, aș fi vrut să vină mai multă lume pe care eu o cunosc, văd că sunt foarte mulți influenceri și este și o domnișoară, Roxana Nemeș, pe care am văzut-o și este de-a dreptul superbă, deci îmi este de ajuns să o văd pe ea.", a mărturisit Cristian Marinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.